শেষ দিনে বিএনপির আরও দুই প্রার্থীকে অবৈধ ঘোষণা করল ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপিল শুনানির শেষ দিনে বিএনপির আরও দুই প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ রোববার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে প্রার্থিতা পুনর্বহাল বা বাতিল চেয়ে দায়ের করা আপিলের শুনানি শেষে ইসি এ রায় দেয়।
মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া বিএনপির প্রার্থী দুই প্রার্থী হলেন চট্টগ্রাম-২ আসনের সরওয়ার আলমগীর ও কুমিল্লা–১০ আসনের আবদুল গফুর ভূঁইয়া।
কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবদুল গফুর ভূঁইয়ার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয় শুনানিতে অনুপস্থিত থাকা ও দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম-২ আসনে সরওয়ার আলমগীরের প্রার্থিতা বাতিল করা হয় ঋণখেলাপির অভিযোগে।
