বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ: লক্ষ্মীপুরে পাল্টাপাল্টি মামলায় আসামি ৩৮৭

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা করা হয়েছে। এর মধ্যে জামায়াতের মামলায় ১৭০ এবং বিএনপির মামলায় ২১৭ জনকে আসামি করা হয়। গত শনিবার রাতে জামায়াত নেতা হেজবুল্লাহ এবং বিএনপির কর্মী কামাল হোসেন বাদী হয়ে চন্দ্রগঞ্জ থানায় মামলা দুটি করেন।
পুলিশ জানায়, হামলার অভিযোগ এনে চরশাহী ইউনিয়নের জামায়াতের ৪ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি হেজবুল্লাহ সোহেল বাদী হয়ে মামলা করেছেন। এতে ১০ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ১৬০ জনকে আসামি করা হয়। একই ঘটনায় চরশাহী ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী কামাল হোসেন ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা ২০০ জনকে আসামি করে মামলা করেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর-৩ আসনে জামায়াতের প্রার্থী রেজাউল করিমের স্ত্রী ফাতেমা আক্তার হ্যাপী চরশাহীর বটতলা এলাকায় জামায়াত প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালান। বিএনপির প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির সমর্থকেরা এতে হস্তক্ষেপ করেন। এ নিয়ে বাদানুবাদের একপর্যায়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে উভয় পক্ষ। পরে একে কেন্দ্র করে নতুন করে পাল্টাপাল্টি হামলা ও সংঘর্ষ হয়। এতে জামায়াতের আবদুর রহমান, হেজবুল্লাহ সোহেল, সাকিব হোসেন, এমরান হোসেন, শাহাদাত হোসেন খোকন, যুবদল নেতা বোরহান মিয়াজি, দুলাল হোসেনসহ উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন।
জামায়াত প্রার্থী মোহাম্মদ রেজাউল করিম বলেন, ‘আমাদের নারী কর্মীদের প্রোগ্রামে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বাধা দেন। তার মীমাংসা হয়েছিল। এরপরও তাঁরা ফের আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছেন।’
বিএনপির প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, ‘জামায়াতের লোকজন ভোটারদের কাছ থেকে আইডি কার্ড সংগ্রহ করে। ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকে। তবে উভয় পক্ষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। হাসপাতালে আমি শুধু বিএনপির নয়, জামায়াতের নেতা-কর্মীদেরও দেখতে গেছি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি।’
