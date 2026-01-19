Ajker Patrika

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

  • নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা ভরসা প্রার্থীদের।
  • দলীয় তহবিল পাবেন জামায়াতের প্রার্থীরা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ১৯ জানুয়ারি ২০২৬, ০২: ৫১
আলী আসগর লবী। ফাইল ছবি
আলী আসগর লবী। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনায় সর্বোচ্চ খরচের পরিকল্পনা করেছেন বিএনপির আলী আসগর লবী। আর জেলায় সবচেয়ে কম বাজেট একই দলের আরেক প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুলের। হলফনামায় ছয়টি আসনের প্রার্থীদের অধিকাংশই নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি স্বজনদের কাছ থেকে ধার ও অনুদান নিয়ে এই ব্যয় মেটানোর কথা জানিয়েছেন। এ ছাড়া জামায়াতে ইসলামী তাদের প্রার্থীদের দলীয়ভাবে ৫ থেকে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ দেবে।

খুলনা-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী আমীর এজাজ খান ২৫ লাখ টাকা ব্যয় করবেন। এর মধ্যে তাঁর নিজস্ব তহবিল ১০ লাখ টাকার। বাকি অর্থ আসবে স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে ধার ও অনুদান হিসেবে। জামায়াতের প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী ২০ লাখ টাকা ব্যয় করবেন। এর মধ্যে দলীয় তহবিল পাবেন ৫ লাখ টাকার। বাকি অর্থ আসবে নিজস্ব তহবিল ও স্বজনদের কাছ থেকে।

খুলনা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু ২৬ লাখ টাকা খরচের পরিকল্পনা জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর স্ত্রী আইনজীবী সৈয়দা সাবিহা দেবেন ১০ লাখ টাকা। বাকি অর্থ আসবে নিজস্ব তহবিল ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে। জামায়াতের প্রার্থী জাহাঙ্গীর হুসাইন হেলাল ২৫ লাখ টাকা ব্যয় করবেন। এর মধ্যে ১০ লাখ টাকা নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করবেন। বাকি অর্থ আসবে দলীয় তহবিল ও স্বজনদের কাছ থেকে।

খুলনা-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুল নিজের ব্যবসা থেকে ১৪ লাখ টাকা খরচ করবেন। জামায়াতের মাহফুজুর রহমান ২০ লাখ টাকা ব্যয় করবেন। এর মধ্যে নিজস্ব তহবিল থেকে ৫ লাখ টাকা খরচ করবেন। বাকিটা আসবে দলীয় তহবিল ও স্বজনদের কাছ থেকে।

খুলনা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী আজিজুল বারী হেলাল ২১ লাখ টাকা ব্যয় করবেন। এর মধ্যে নিজস্ব তহবিল ১০ লাখ টাকার। বাকিটা স্বজনদের কাছ থেকে আসবে। জামায়াতের কবিরুল ইসলাম ব্যয় করবেন ৩৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে নিজস্ব তহবিল ২ লাখ টাকার। বাকিটা আসবে দলীয় তহবিল ও স্বজনদের কাছ থেকে।

খুলনা-৫ আসনে বিএনপির আলী আসগর লবী নিজ ব্যবসার ৩৯ লাখ ৭৭ হাজার টাকা নির্বাচনে ব্যয় করবেন। এখানে জামায়াতের প্রার্থী দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি ব্যয় করবেন ৩০ লাখ টাকা। এর মধ্যে নিজস্ব তহবিল ২ লাখ টাকার। বাকি অর্থ আসবে দলীয় তহবিল, স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে।

খুলনা-৬ আসনে বিএনপির মনিরুল হাসান বাপ্পী নিজের ব্যবসা থেকে ২৫ লাখ টাকা ব্যয় করবেন। জামায়াতের আবুল কালাম আজাদের বাজেট সাড়ে ১৫ লাখ টাকা। এর মধ্যে নিজস্ব তহবিল ৫ লাখ টাকার। বাদবাকি অর্থ আসবে দলীয় তহবিল, স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছ থেকে।

বিষয়:

খুলনা জেলাবিএনপিখুলনা বিভাগনির্বাচনখুলনাছাপা সংস্করণজাতীয় সংসদজেলার খবরভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

জনসংখ্যার অর্ধেক পেছনে রেখে এগোনো সম্ভব না: জাইমা রহমান

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

বাংলাদেশের সমাধান না হলে পাকিস্তানও খেলবে না বিশ্বকাপে

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সম্পর্কিত

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

ঢাকা-১২ আসন: তিন সাইফুলের ভোটের লড়াই

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

খুলনার ৬ আসন: সর্বোচ্চ ব্যয় করবেন বিএনপির আলী আসগর লবী

বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ: লক্ষ্মীপুরে পাল্টাপাল্টি মামলায় আসামি ৩৮৭

বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ: লক্ষ্মীপুরে পাল্টাপাল্টি মামলায় আসামি ৩৮৭

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ: ভাগ্য বদলায়নি, কষ্টে দিন পার চা-শ্রমিকের

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ: ভাগ্য বদলায়নি, কষ্টে দিন পার চা-শ্রমিকের