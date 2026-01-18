Ajker Patrika
রাজনীতি

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৫২
জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাংলামোটর অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

এনসিপির ভেরিফায়েভ ফেসবুক পেজে দেওয়া এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

বার্তায় বলা হয়, আজ সন্ধ্যা ৭টায় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বিষয়:

রাজনীতিবিদসংবাদ সম্মেলনজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
