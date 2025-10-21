চট্টগ্রাম বন্দরে চীনা নাগরিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাই, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরের ভেতরে এক চীনা নাগরিককে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় লোকজন ধাওয়া দিয়ে দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। পরে আহত চীনা নাগরিককে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে বন্দরের নিয়ন্ত্রিত সিপিআর ৫ নম্বর গেট-সংলগ্ন ব্রিজের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহত চীনা নাগরিক ইংরেজি না জানায় তাঁর পরিচয় এখনো জানতে পারেনি পুলিশ।
পুলিশ ও বন্দর কর্মচারী সূত্রে জানা গেছে, ছিনতাইকারীরা চীনা নাগরিকের পাসপোর্ট, ভিসা, নগদ অর্থ ও তাঁর সঙ্গে থাকা নথিপত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই উপস্থিত জনতা ছিনতাইকারীদের ধাওয়া দিয়ে দুজনকে ধরে গণধোলাই দেয়।
পরে ঘটনাস্থল থেকে আহত চীনা নাগরিককে দ্রুত বন্দর হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ঘটনার পর পুলিশের একটি দল বিষয়টি তদন্ত শুরু করে। তবে ছিনতাইকারীরা কীভাবে বন্দরের ভেতরের এই স্পর্শকাতর জায়গায় প্রবেশ করে এমন অপরাধ সংঘটিত করেছে সেটা জানার চেষ্টা চলছে। আটক দুই ব্যক্তি হলেন আকাশ (৩০) ও শাহাদাত হোসেন (২৫)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পুলিশের বন্দর জোনের সহকারী কমিশনার মাহমুদুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, চীনা নাগরিক কোনো কাজে বন্দরে আসার পর তিনি ছিনতাইয়ের কবলে পড়েন। ২-৩ জন ছিনতাইকারী তাঁর মোবাইল ফোনটি নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এ সময় ছুরিকাঘাতে ওই চীনা নাগরিক সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘ইংরেজি না জানায় ওনার বিস্তারিত পরিচয় আমরা এখনো জানতে পারিনি। আমরা একজন দোভাষী নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া চালাচ্ছি। দোভাষীর মাধ্যমে চীনা নাগরিকের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।’
সহকারী কমিশনার বলেন, ‘ঘটনার পর স্থানীয়রা দুজনকে গণধোলাই দিয়েছে। সেখান থেকে দুজনকে আমরা আটক করি। অন্য একজন পালিয়ে যান। গণধোলাইয়ে আহত একজন ছিনতাইকারী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, অন্যজন হাজতে আছেন।’ এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।
নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে ট্রাকে করে পাথর নেওয়ার সময় দুই চালককে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁরা হলেন বগুড়ার নরুইল গ্রামের রেজওয়ান (২৭) ও কালিবালা গ্রামের আরিফুল (৩৫)। মঙ্গলবার সকালে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে দুই ট্রাকচালককে জরিমানা করা হয়।
এর আগে গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদের সামনে সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে ট্রাক দুটি আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, সোমবার দিবাগত রাতে ওই ট্রাক দুটি ভোলাগঞ্জ থেকে পাথর নিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় তাদের তল্লাশিচৌকিতে আটক করা হয়। পরে পাথরবিষয়ক কাগজপত্র দেখাতে পারেননি চালকেরা। বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনকে জানানো হলে পাথর পরিবহন করা ট্রাক দুটিসহ দুজনকে আটক করা হয়।
আজকের পত্রিকাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন কোম্পানীগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাম্মদ আবুল হাছনাত। তিনি বলেন, আটক দুজনকে সতর্ক করা হয়েছে। জব্দ করা পাথর উপজেলা প্রশাসনের জিম্মায় রয়েছে। এ বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে ১০টি ইয়াবাসহ ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি গোলাম রব্বানীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে মাদকের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি দুরুল হুদা। গ্রেপ্তার গোলাম রব্বানী বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দুওসুও ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি এবং লালপুর দীঘলবস্তি গ্রামের মৃত ইব্রাহিমের ছেলে।
পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় মাদক বিক্রির খবর পেয়ে দুওসুও ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড এর লালপুর দীঘলবস্তি কবরস্থানের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে ১০টি ইয়াবা উদ্ধার পুলিশ।
এ বিষয়ে উপজেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মাদক কারবারি তো দূরের কথা, মাদক সেবন করে এমন লোকদেরও দলে ঠাঁই নেই। তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর অপকর্মের দায় দল নেবে না।
বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি দুরুল হুদা বলেন, পুলিশ সুপারের নির্দেশে মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশ নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
পলাশবাড়ী (গাইবান্ধা) প্রতিনিধি
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের আবেদনপত্র আহ্বানের শেষ দিনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। উপজেলার খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একদল দুর্বৃত্ত উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত দুটি আবেদন বক্সের একটি ভেঙে ফেলে এবং এর ভেতরে থাকা আবেদনপত্র ছিঁড়ে তছনছ করে দেয়। এ সময় খাদ্য কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
জানা গেছে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল আজ বেলা ৩টা। উপজেলা প্রশাসন এ দিনই বেলা ৩টায় লটারির মাধ্যমে ডিলার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে তার আগেই ঘটে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।
এদিকে আবেদন বক্স ভাঙচুর ও আবেদনপত্র নষ্টের ঘটনায় সময়মতো আবেদনপত্র জমা দিতে না পারায় অনেক আবেদনকারী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, এমন ন্যক্কারজনক ঘটনায় যোগ্য আবেদনকারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন।
এ বিষয়ে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা স্বপন কুমার বলেন, ঘটনার সময় উপস্থিত দুর্বৃত্তদের তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে তাদের চিহ্নিত করা হবে এবং আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
খাদ্য কর্মকর্তা আরও জানান, ঘটনার পরপরই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হলেও নিরাপত্তা বিবেচনায় আপাতত ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।
রাবি প্রতিনিধি
বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধনসহ তিন দফা দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে কমপ্লিট শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিভাগের অফিসকক্ষে তালা ঝুলিয়ে বিভাগীয় ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তাঁরা। পরে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিভাগে পূর্ণাঙ্গ শাটডাউনের ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবির মধ্যে রয়েছে বৈষম্যমূলক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংশোধন, ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু করা এবং বিসিএস পরীক্ষায় চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের টেকনিক্যাল ক্যাডার সংযোজন।
এ সময় বিভাগের সুমন আলী নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমাদের ডিপার্টমেন্টের বয়স ১০ বছর, কিন্তু এখনো কোনো উন্নয়ন হয়নি। ক্লাসরুমের ঘাটতি আছে। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে ইন্টার্নশিপের সুযোগ থাকলেও ১০ বছরেও ইন্টার্নশিপ ভাতা চালু হয়নি। আমরা বারবার দাবি জানালেও শুধু আশ্বাসই পেয়েছি।’
আরেক শিক্ষার্থী জান্নাত জামান বলেন, ‘বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরাও আমাদের বিভাগে শিক্ষক হিসেবে আবেদন করতে পারছে। অথচ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি একটি অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চ। এখানে আমরা অনার্সে তিন মাস ও মাস্টার্সে ছয় মাস ইন্টার্নশিপ করি। অথচ আমাদেরই শিক্ষক নিয়োগে বঞ্চিত করা হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক। আমরা বিভাগে তালা দিয়েছি এবং প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছি। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেব।’
এ বিষয়ে বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক এনামূল হক বলেন, ‘আমি ঢাকা আছি; কিন্তু শুনেছি কয়েকটা দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিভাগে তালা দিয়েছে। কিন্তু তারা আমাদের কাছে কোনো দাবি নিয়ে আসেনি। এমনকি এ বিষয়ে আমাদের অবহিতও করেনি।’
