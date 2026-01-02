আজকের রাশিফল: বিবাহিত জীবনে ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ কড়া নাড়বে, তবে ভয়ের কিছু নেই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আপনার আত্মবিশ্বাস আজ মাউন্ট এভারেস্টকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। অফিসে বসের সামনে এমন একটা ভাব নিয়ে হাঁটবেন যেন কোম্পানিটা আপনার দাদা আপনাকে উইল করে দিয়ে গেছেন। তবে সাবধান! অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের চোটে ফাইল উল্টে ফেলতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ সঙ্গীর সঙ্গে মহাযুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আছে। সঙ্গীর প্রতিটি কথায় ‘হ্যাঁ, তুমিই ঠিক’ অথবা ‘তুমি যা বলছ সেটাই ধ্রুব সত্য’ টাইপ ডায়ালগ দিলে দিনটি শান্তিতে কাটবে। নয়তো ডিনার হবে শুধু ঠান্ডা পানি! পকেটে একটা লাল রুমাল রাখুন। মেজাজ সপ্তমে উঠলে রুমালটা কামড়াতে পারেন, তাতে দাঁত ও সম্মান দুই-ই বাঁচবে।
বৃষ
আপনি আজ রোমান্টিক মেজাজে আছেন। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে দামি উপহার দিয়ে সারপ্রাইজ দেওয়ার ভূত আপনার মাথায় চাপবে। কিন্তু সাবধান! মানিব্যাগ খোলার আগে ভেতরের মাকড়সার জালটা দেখে নেবেন। গ্রহ বলছে আজ বড়সড় আর্থিক ক্ষতির যোগ আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজ অদ্ভুত এক ‘নীরবতা’ বজায় থাকবে—যেটাকে অনেকে ‘শান্তি’ মনে করলেও আসলে এটা একে অপরের থেকে কিছু লুকানোর চেষ্টা! হয়তো আপনি ওর প্রিয় শাড়ি বা গ্যাজেটটা নষ্ট করে ফেলেছেন। আজ অচেনা কারও কথায় বেশি ‘গদগদ’ হবেন না। বিশেষ করে যারা বলবে ‘ভাই, এক হাজার টাকা ধার দে তো, কাল দিচ্ছি’।
মিথুন
আজ আপনার বিবাহিত জীবনে কোনো ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ এসে নক করবে। ভয় নেই, ওটা কোনো ভিলেন নয়, বরং আপনার পাড়ার সেই কৌতূহলী আন্টি যিনি সব খবর রাখতে পছন্দ করেন। হোয়াটসঅ্যাপের আজেবাজে গ্রুপে আজ ভুল করে বসের বদনাম পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাই টাইপ করার আগে দুবার ভাবুন। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে বিকেলের স্ন্যাকস খেতেই ফুরিয়ে যাবে। সঞ্চয় আজ শুধুই ডিকশনারির শব্দ। রাগকে চুইংগামের মতো চিবিয়ে গিলে ফেলুন।
কর্কট
আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ ঝলমলে। আপনি আজ ‘মিনি লটারি’র মতো কিছু পেতে পারেন। হয়তো আলমারির কোণ থেকে বা অনেক দিন না পরা সেই ছেঁড়া জিন্সের পকেট থেকে কড়কড়ে কয়েকটা নোট বেরিয়ে আসবে। তবে স্বাস্থ্য আজ বেইমানি করতে পারে। রাস্তার পাশের ফুচকা বা ঝালমুড়ি দেখে জিভ যদি বড্ড বেশি নড়াচড়া করে, তবে কাল সকালটা বাথরুমে কাটানোর জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজ কারও থেকে টাকা ধার নেবেন না। স্মৃতিশক্তি আজ এতটাই খারাপ যে ফেরত দেওয়ার সময় মনে হবে টাকাটা বোধহয় আসমান থেকে পড়েছিল।
সিংহ
কর্মক্ষেত্রে আপনার গর্জন আজ সবার কানে পৌঁছাবে। হিরো হতে পারেন। কিন্তু ট্র্যাজেডি শুরু হবে ঠিক বাড়িতে ঢোকার সময় থেকে। ঘরের দরজায় পা রাখতেই গিন্নি বা বাড়ির বড়দের ‘চার্জশিট’ আপনার সামনে পেশ হতে পারে। ছোটদের পড়াশোনা বা পেটের গোলমাল নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। নতুন কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি সই করার সময় চশমাটা ভালো করে মুছে নিন, নয়তো পরে দেখা যাবে নিজের জমিই কাউকে ফ্রিতে লিখে দিয়েছেন! উচ্চ রক্তচাপ থাকলে আজ একটু বেশিই শান্ত থাকার অভিনয় করুন।
কন্যা
সকাল থেকেই পেটের ভেতর বিশ্বযুদ্ধ চলতে পারে। হজমের সমস্যার কারণে আজ অলিম্পিকের দৌড়বিদের মতো এদিক-ওদিক ছুটবেন। কাজের চাপে আজ নাজেহাল হতে পারেন, তবে দিন শেষে একটা বড় ঝামেলার সমাধান হবে। ব্যবসায় মন্দা থাকলেও আধ্যাত্মিক চর্চা বা মেডিটেশন আপনাকে শান্তি দেবে। আজ সৃষ্টিকর্তাকে ডাকলে তিনি হয়তো পেটের ব্যথাটা অন্তত কমিয়ে দেবেন। আজ শরীরচর্চা করার চেষ্টা করুন, তবে বিছানা থেকে গড়াগড়ি খেয়ে নামাটাকেও ব্যায়াম হিসেবে ধরা যেতে পারে।
তুলা
শিক্ষার্থীদের জন্য আজ দারুণ একটা দিন। যারা বই খোলেন না, তারাও আজ ভুল করে কয়েক লাইন পড়ে ফেলবেন। নতুন ব্যবসার জন্য আজ দিনটি লাকি। প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ১০০ পারসেন্ট। কিন্তু কপাল খারাপ হলে দেখবেন কথা বলতে বলতে পুরোনো ঝগড়াগুলো আবার টেনে আনছেন। রোম্যান্টিক ক্যান্ডেল লাইট ডিনারটা আজ ‘ক্যান্ডেল লাইট ঝগড়া’য় রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মুখ সামলান! আজ সবাইকে খুশি করার দায়িত্বটা সৃষ্টিকর্তাকে দিন, আপনি বরং নিজের খবর নিন।
বৃশ্চিক
সকাল বেলাতেই ঘরে ছোটখাটো খিটমিট হতে পারে। সঙ্গী হয়তো আপনার ওপর ফুঁসছেন কারণ আপনি তার নতুন ড্রেস বা হেয়ারস্টাইল খেয়ালই করেননি। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকলেও আজ বিনিয়োগ করার আগে দশবার ভাবুন। শেয়ার বাজারে টাকা লাগানোর আগে অন্তত নিজের ভাগ্য নয়, গ্রাফটা দেখুন। হারানো কোনো দামি জিনিস আজ ফিরে পেতে পারেন। বিপদ দেখলে মানত করুন, মিরাকল হতেও পারে।
ধনু
পারিবারিক সম্পত্তি বা পৈতৃক ভিটা নিয়ে বাড়িতে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। আলোচনার মাঝে চা-বিস্কুট ঠিকমতো পেলে খুশি থাকবেন। বড় কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি আজ সফল হওয়ার কথা। ঘর গোছাতে গিয়ে আজ পুরোনো কোনো প্রেমপত্র বা ড্রয়ারের তলায় লুকানো ৫০০ টাকার নোট খুঁজে পেতে পারেন। তবে পুরোনো প্রেমপত্রের কথা বর্তমান সঙ্গীকে না জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সময় নষ্ট করবেন না। আলসেমি করলে সৌভাগ্য আজ পাশের বাড়িতে চলে যাবে।
মকর
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটু ‘হেভি ওয়েট’ টেনশনের। পুরোনো কোনো সমস্যা বা সেই বন্ধু যাকে টাকা দেবেন বলে আর ফোন ধরেননি, তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে।
সন্তানের পড়াশোনা বা অবাধ্যপনা আপনার রক্তচাপ বাড়াতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, কারণ তাকে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হবে। দিনের শেষে একটু গান শুনলে মন ভালো হবে। আজ অপরিচিত কারও সঙ্গে গলাগলি বন্ধুত্ব করবেন না, সে কিন্তু আপনার পকেট কেটে নিতে পারে।
কুম্ভ
ব্যবসায়ীদের জন্য আজ দিনটি আশীর্বাদ। আপনার ব্যক্তিত্ব আজ চুম্বকের মতো কাজ করবে, সবাই আপনার কথা শুনবে। তবে রাস্তায় চলার সময় সাবধান! কোনো পুরোনো পরিচিত বা ‘প্রাক্তন’-এর সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। যদি এমনটা হয়, তবে অভিনয় করবেন যেন তাকে চিনতেই পারেননি বা আপনি খুব ব্যস্ত। আর্থিক পরিস্থিতি বেশ মজবুত। দোয়া ইউনুস পড়ে দিন শুরু করুন, কাজে বাধা আসবে না।
মীন
ব্যবসায় আজ আপনার ধৈর্যের সীমা পরীক্ষা করা হবে। খদ্দেররা আজ আপনাকে পাগল করে দিতে পারে। অফিসে অন্যদের নামে গসিপ করা বন্ধ করুন, কারণ যার নামে বলছেন সে আপনার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! সরকারি কোনো কাজের আটকে থাকা ফাইল আজ নড়াচড়া শুরু করবে। দিন শেষে একটা দারুণ খবর পাবেন যা আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। আদালত বা আইনি ঝামেলা থাকলে আজ সাবধান, বিরোধীরা আপনাকে নিয়ে ট্রোল বানানোর পরিকল্পনা করছে।
মেষ
আপনার আত্মবিশ্বাস আজ মাউন্ট এভারেস্টকেও চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। অফিসে বসের সামনে এমন একটা ভাব নিয়ে হাঁটবেন যেন কোম্পানিটা আপনার দাদা আপনাকে উইল করে দিয়ে গেছেন। তবে সাবধান! অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের চোটে ফাইল উল্টে ফেলতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ সঙ্গীর সঙ্গে মহাযুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা আছে। সঙ্গীর প্রতিটি কথায় ‘হ্যাঁ, তুমিই ঠিক’ অথবা ‘তুমি যা বলছ সেটাই ধ্রুব সত্য’ টাইপ ডায়ালগ দিলে দিনটি শান্তিতে কাটবে। নয়তো ডিনার হবে শুধু ঠান্ডা পানি! পকেটে একটা লাল রুমাল রাখুন। মেজাজ সপ্তমে উঠলে রুমালটা কামড়াতে পারেন, তাতে দাঁত ও সম্মান দুই-ই বাঁচবে।
বৃষ
আপনি আজ রোমান্টিক মেজাজে আছেন। প্রেমিক বা প্রেমিকাকে দামি উপহার দিয়ে সারপ্রাইজ দেওয়ার ভূত আপনার মাথায় চাপবে। কিন্তু সাবধান! মানিব্যাগ খোলার আগে ভেতরের মাকড়সার জালটা দেখে নেবেন। গ্রহ বলছে আজ বড়সড় আর্থিক ক্ষতির যোগ আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আজ অদ্ভুত এক ‘নীরবতা’ বজায় থাকবে—যেটাকে অনেকে ‘শান্তি’ মনে করলেও আসলে এটা একে অপরের থেকে কিছু লুকানোর চেষ্টা! হয়তো আপনি ওর প্রিয় শাড়ি বা গ্যাজেটটা নষ্ট করে ফেলেছেন। আজ অচেনা কারও কথায় বেশি ‘গদগদ’ হবেন না। বিশেষ করে যারা বলবে ‘ভাই, এক হাজার টাকা ধার দে তো, কাল দিচ্ছি’।
মিথুন
আজ আপনার বিবাহিত জীবনে কোনো ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ এসে নক করবে। ভয় নেই, ওটা কোনো ভিলেন নয়, বরং আপনার পাড়ার সেই কৌতূহলী আন্টি যিনি সব খবর রাখতে পছন্দ করেন। হোয়াটসঅ্যাপের আজেবাজে গ্রুপে আজ ভুল করে বসের বদনাম পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাই টাইপ করার আগে দুবার ভাবুন। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা দিয়ে বিকেলের স্ন্যাকস খেতেই ফুরিয়ে যাবে। সঞ্চয় আজ শুধুই ডিকশনারির শব্দ। রাগকে চুইংগামের মতো চিবিয়ে গিলে ফেলুন।
কর্কট
আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি বেশ ঝলমলে। আপনি আজ ‘মিনি লটারি’র মতো কিছু পেতে পারেন। হয়তো আলমারির কোণ থেকে বা অনেক দিন না পরা সেই ছেঁড়া জিন্সের পকেট থেকে কড়কড়ে কয়েকটা নোট বেরিয়ে আসবে। তবে স্বাস্থ্য আজ বেইমানি করতে পারে। রাস্তার পাশের ফুচকা বা ঝালমুড়ি দেখে জিভ যদি বড্ড বেশি নড়াচড়া করে, তবে কাল সকালটা বাথরুমে কাটানোর জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজ কারও থেকে টাকা ধার নেবেন না। স্মৃতিশক্তি আজ এতটাই খারাপ যে ফেরত দেওয়ার সময় মনে হবে টাকাটা বোধহয় আসমান থেকে পড়েছিল।
সিংহ
কর্মক্ষেত্রে আপনার গর্জন আজ সবার কানে পৌঁছাবে। হিরো হতে পারেন। কিন্তু ট্র্যাজেডি শুরু হবে ঠিক বাড়িতে ঢোকার সময় থেকে। ঘরের দরজায় পা রাখতেই গিন্নি বা বাড়ির বড়দের ‘চার্জশিট’ আপনার সামনে পেশ হতে পারে। ছোটদের পড়াশোনা বা পেটের গোলমাল নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। নতুন কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি সই করার সময় চশমাটা ভালো করে মুছে নিন, নয়তো পরে দেখা যাবে নিজের জমিই কাউকে ফ্রিতে লিখে দিয়েছেন! উচ্চ রক্তচাপ থাকলে আজ একটু বেশিই শান্ত থাকার অভিনয় করুন।
কন্যা
সকাল থেকেই পেটের ভেতর বিশ্বযুদ্ধ চলতে পারে। হজমের সমস্যার কারণে আজ অলিম্পিকের দৌড়বিদের মতো এদিক-ওদিক ছুটবেন। কাজের চাপে আজ নাজেহাল হতে পারেন, তবে দিন শেষে একটা বড় ঝামেলার সমাধান হবে। ব্যবসায় মন্দা থাকলেও আধ্যাত্মিক চর্চা বা মেডিটেশন আপনাকে শান্তি দেবে। আজ সৃষ্টিকর্তাকে ডাকলে তিনি হয়তো পেটের ব্যথাটা অন্তত কমিয়ে দেবেন। আজ শরীরচর্চা করার চেষ্টা করুন, তবে বিছানা থেকে গড়াগড়ি খেয়ে নামাটাকেও ব্যায়াম হিসেবে ধরা যেতে পারে।
তুলা
শিক্ষার্থীদের জন্য আজ দারুণ একটা দিন। যারা বই খোলেন না, তারাও আজ ভুল করে কয়েক লাইন পড়ে ফেলবেন। নতুন ব্যবসার জন্য আজ দিনটি লাকি। প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ১০০ পারসেন্ট। কিন্তু কপাল খারাপ হলে দেখবেন কথা বলতে বলতে পুরোনো ঝগড়াগুলো আবার টেনে আনছেন। রোম্যান্টিক ক্যান্ডেল লাইট ডিনারটা আজ ‘ক্যান্ডেল লাইট ঝগড়া’য় রূপান্তরিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মুখ সামলান! আজ সবাইকে খুশি করার দায়িত্বটা সৃষ্টিকর্তাকে দিন, আপনি বরং নিজের খবর নিন।
বৃশ্চিক
সকাল বেলাতেই ঘরে ছোটখাটো খিটমিট হতে পারে। সঙ্গী হয়তো আপনার ওপর ফুঁসছেন কারণ আপনি তার নতুন ড্রেস বা হেয়ারস্টাইল খেয়ালই করেননি। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকলেও আজ বিনিয়োগ করার আগে দশবার ভাবুন। শেয়ার বাজারে টাকা লাগানোর আগে অন্তত নিজের ভাগ্য নয়, গ্রাফটা দেখুন। হারানো কোনো দামি জিনিস আজ ফিরে পেতে পারেন। বিপদ দেখলে মানত করুন, মিরাকল হতেও পারে।
ধনু
পারিবারিক সম্পত্তি বা পৈতৃক ভিটা নিয়ে বাড়িতে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে। আলোচনার মাঝে চা-বিস্কুট ঠিকমতো পেলে খুশি থাকবেন। বড় কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি আজ সফল হওয়ার কথা। ঘর গোছাতে গিয়ে আজ পুরোনো কোনো প্রেমপত্র বা ড্রয়ারের তলায় লুকানো ৫০০ টাকার নোট খুঁজে পেতে পারেন। তবে পুরোনো প্রেমপত্রের কথা বর্তমান সঙ্গীকে না জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সময় নষ্ট করবেন না। আলসেমি করলে সৌভাগ্য আজ পাশের বাড়িতে চলে যাবে।
মকর
আজকের দিনটি আপনার জন্য একটু ‘হেভি ওয়েট’ টেনশনের। পুরোনো কোনো সমস্যা বা সেই বন্ধু যাকে টাকা দেবেন বলে আর ফোন ধরেননি, তার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হতে পারে।
সন্তানের পড়াশোনা বা অবাধ্যপনা আপনার রক্তচাপ বাড়াতে পারে। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, কারণ তাকে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে পকেট ফাঁকা হবে। দিনের শেষে একটু গান শুনলে মন ভালো হবে। আজ অপরিচিত কারও সঙ্গে গলাগলি বন্ধুত্ব করবেন না, সে কিন্তু আপনার পকেট কেটে নিতে পারে।
কুম্ভ
ব্যবসায়ীদের জন্য আজ দিনটি আশীর্বাদ। আপনার ব্যক্তিত্ব আজ চুম্বকের মতো কাজ করবে, সবাই আপনার কথা শুনবে। তবে রাস্তায় চলার সময় সাবধান! কোনো পুরোনো পরিচিত বা ‘প্রাক্তন’-এর সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। যদি এমনটা হয়, তবে অভিনয় করবেন যেন তাকে চিনতেই পারেননি বা আপনি খুব ব্যস্ত। আর্থিক পরিস্থিতি বেশ মজবুত। দোয়া ইউনুস পড়ে দিন শুরু করুন, কাজে বাধা আসবে না।
মীন
ব্যবসায় আজ আপনার ধৈর্যের সীমা পরীক্ষা করা হবে। খদ্দেররা আজ আপনাকে পাগল করে দিতে পারে। অফিসে অন্যদের নামে গসিপ করা বন্ধ করুন, কারণ যার নামে বলছেন সে আপনার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে! সরকারি কোনো কাজের আটকে থাকা ফাইল আজ নড়াচড়া শুরু করবে। দিন শেষে একটা দারুণ খবর পাবেন যা আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। আদালত বা আইনি ঝামেলা থাকলে আজ সাবধান, বিরোধীরা আপনাকে নিয়ে ট্রোল বানানোর পরিকল্পনা করছে।
সোশ্যাল মিডিয়া এখন তরুণদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ। নতুন এক গবেষণা বলছে, মাত্র এক সপ্তাহ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কমালে বা বিরতি নিলে মানসিক স্বাস্থ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। মেডিকেল সাময়িকী ‘জামা নেটওয়ার্ক ওপেন’-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, গবেষণায় অংশগ্রহণের কারণে এক সপ্তাহ সোশ্যাল মিডিয়া...২ ঘণ্টা আগে
বছরের শুরুতেই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প স্থির করে থাকি; যেমন বাড়তি ওজন কমানো, কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা পরিবারকে সময় দেওয়া ইত্যাদি। এসব ব্যক্তিগত সংকল্প স্থির করলেও আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটা বড় অংশ আমাদের কর্মক্ষেত্রে কাটে। তাই নতুন বছরে...৪ ঘণ্টা আগে
ভ্রমণ জগতে কত রকমের যে গন্তব্য বা ডেস্টিনেশনের তালিকা হয় বছর ভর, তার হিসাব রাখা সত্যি অসম্ভব। পৃথিবীর সেরা ১০ গন্তব্য কিংবা পৃথিবীর সেরা নিরাপদ শহর বা দেশ অথবা পৃথিবীর সেরা পরিচ্ছন্ন দেশ ইত্যাদির তালিকা হালনাগাদ হতে থাকে বছরভর। বড় বড় প্রতিষ্ঠান এবং পত্রপত্রিকা কিংবা ম্যাগাজিন এসব তালিকা করে থাকে...১৮ ঘণ্টা আগে
বারো মাসই উত্তরবঙ্গের যেকোনো জেলা ভ্রমণের উপযুক্ত সময়। তবে শীতে উত্তরবঙ্গ ভ্রমণে আলাদা অভিজ্ঞতা নেওয়া যায়। যাঁরা শীত উপভোগ করতে চান, তাঁরা ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত যেতে পারেন। হিমালয়ের কাছাকাছি হওয়ায় পুরো রংপুর বিভাগ অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে শীতের প্রকোপ বেশি থাকে।...২০ ঘণ্টা আগে