আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৩৬
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। ফাইল ছবি
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ। ফাইল ছবি

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ও পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়ার একাংশ) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমে অংশ নেওয়া দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আজ শুক্রবার বিকেলে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে বের হওয়ার পর তাঁদের আটক করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

আটক ব্যক্তিরা হলেন সাঁথিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম প্রামাণিক এবং সাঁথিয়া পৌর শ্রমিক লীগের সভাপতি শাহীন হোসেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পাবনা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশিদুল ইসলাম জানান, সাঁথিয়া থানার একটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ’৭২-এর সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য এবং আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক। তিনি ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

১/১১-এর সময় সংস্কারপন্থী হিসেবে দল থেকে বহিষ্কার হন। পরে গণফোরামে যোগ দিয়ে ২০১৮ সালে বিএনপির ধানের শীষের প্রার্থী হলেও ২০১৪ ও ২০২৪ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

পাবনামনোনয়নগ্রেপ্তারজেলার খবর
