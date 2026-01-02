Ajker Patrika

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির ও মাওলানা নুরে আলম হামিদী। ছবি: সংগৃহীত
মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির ও মাওলানা নুরে আলম হামিদী। ছবি: সংগৃহীত

নির্বাচনে অংশ নিতে অন্য দলে যোগ দেওয়া কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে বহিষ্কার করেছে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। তাঁরা হলেন মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির ও মাওলানা নুরে আলম হামিদী।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) জমিয়তের প্রচার সম্পাদক মুফতি ইমরানুল বারী সিরাজী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র ও দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে সংগঠনের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির ও মাওলানা নূরে আলম হামিদীকে দলের সব সদস্য পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর আগে গত ৩০ ডিসেম্বর জমিয়তের নীতিনির্ধারণী ফোরাম মজলিসে আমেলার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে এ বহিষ্কারাদেশ কার্যকর করা হয়।

প্রসঙ্গত, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির। তিনি চট্টগ্রাম-৫ (হাটহাজারী-বায়েজিদ আংশিক) আসন থেকে মনোনয়ন না পাওয়ায় খেলাফত মজলিসে যোগদান করে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হন। এ কারণে চট্টগ্রাম-৫ সংসদীয় আসন ছেড়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যাপক আবদুল মালেক চৌধুরী। এর ফলে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির। তিনি রিকশা প্রতীক নিয়ে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এর আগে তিনি ২০১৫ সালে হাটহাজারী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন।

আর মাওলানা নুরে আলম হামিদী মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল আসন থেকে রিকশা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের এই দুই নেতা বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগ দেন। মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির হেফাজতে ইসলামেরও কেন্দ্রীয় নেতা। আর মাওলানা নুরে আলম হামিদী মৌলভীবাজারের ঐতিহ্যবাহী বরুণা মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল।

এ ব্যাপারে মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির বলেন, ‘গত ২৮ ডিসেম্বর রাতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেছি।’ তিনি বলেন, ‘বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতির কল্যাণে আরও বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার অদম্য ইচ্ছা ও লক্ষ্যে আলেম-ওলামাদের মতামত নিয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসে যোগদান করেছি।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনচট্টগ্রামবহিষ্কারজমিয়তে উলামায়ে ইসলামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

বগুড়া-২ আসনে মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ ৪ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

আগামী ৯০ দিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না অবৈধ ফোন, আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ

আজকের রাশিফল: বিবাহিত জীবনে ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ কড়া নাড়বে, তবে ভয়ের কিছু নেই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

সম্পর্কিত

চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় কনস্টেবল নিহত

চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় কনস্টেবল নিহত

‘ভুলবশত’ দলে ফেরা ইউপি চেয়ারম্যানের বহিষ্কারাদেশ বহাল

‘ভুলবশত’ দলে ফেরা ইউপি চেয়ারম্যানের বহিষ্কারাদেশ বহাল

আগামীর বাংলাদেশ হবে রেইনবো নেশন: আমীর খসরু

আগামীর বাংলাদেশ হবে রেইনবো নেশন: আমীর খসরু

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার