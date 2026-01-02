চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় কনস্টেবল নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মুবিনুল ইসলাম নয়ন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর কদমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মুবিনুল ইসলাম নয়ন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কনস্টেবল। তিনি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নুরুল আমিনের ছেলে।
পুলিশ জানায়, দামপাড়া পুলিশ লাইনস থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে কোতোয়ালি থানায় যাওয়ার সময় চসিকের ময়লা বহনকারী একটি ট্রাক তাঁকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়।
এতে তিনি মোটরসাইকেলসহ পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নুরুল আলম আশেক বলেন, ঘটনার পর ট্রাকচালকের সহকারীকে আটক ও গাড়িটি জব্দ করেছে পুলিশ।
