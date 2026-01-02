Ajker Patrika

চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় কনস্টেবল নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
মুবিনুল ইসলাম নয়ন। ছবি: সংগৃহীত
মুবিনুল ইসলাম নয়ন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় মুবিনুল ইসলাম নয়ন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নগরীর কদমতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মুবিনুল ইসলাম নয়ন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের কনস্টেবল। তিনি কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নুরুল আমিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, দামপাড়া পুলিশ লাইনস থেকে মোটরসাইকেল চালিয়ে কোতোয়ালি থানায় যাওয়ার সময় চসিকের ময়লা বহনকারী একটি ট্রাক তাঁকে পেছন থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়।

এতে তিনি মোটরসাইকেলসহ পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে চমেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নুরুল আলম আশেক বলেন, ঘটনার পর ট্রাকচালকের সহকারীকে আটক ও গাড়িটি জব্দ করেছে পুলিশ।

বিষয়:

চসিকদুর্ঘটনাকনস্টেবলনিহতচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

বগুড়া-২ আসনে মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ ৪ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

আগামী ৯০ দিন পর্যন্ত বন্ধ হবে না অবৈধ ফোন, আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ

আজকের রাশিফল: বিবাহিত জীবনে ‘তৃতীয় ব্যক্তি’ কড়া নাড়বে, তবে ভয়ের কিছু নেই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার ২ আ.লীগ নেতা

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

‘ক্রিকেট বোর্ড ভাঙতে পারে, আবার আইসিসিতেও যেতে পারে’

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

থার্টি ফার্স্টের রাতে ‘মিষ্টি খাওয়াতে ডেকে’ পরকীয়া প্রেমিকের গোপনাঙ্গ কর্তন

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

‘কোনো অতৃপ্তি নেই মনের ভেতরে, আমি তৃপ্ত’

সম্পর্কিত

চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় কনস্টেবল নিহত

চসিকের ময়লাবাহী ট্রাকের ধাক্কায় কনস্টেবল নিহত

‘ভুলবশত’ দলে ফেরা ইউপি চেয়ারম্যানের বহিষ্কারাদেশ বহাল

‘ভুলবশত’ দলে ফেরা ইউপি চেয়ারম্যানের বহিষ্কারাদেশ বহাল

আগামীর বাংলাদেশ হবে রেইনবো নেশন: আমীর খসরু

আগামীর বাংলাদেশ হবে রেইনবো নেশন: আমীর খসরু

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

জমিয়তের কেন্দ্রীয় দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার