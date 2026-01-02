রংপুরে জি এম কাদের-আখতারের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুর-৩ ও ৪ আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে মোট ১৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আর ছয়জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার রংপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে ওই দুই আসনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসান এ তথ্য জানান।
এ সময় প্রার্থী, সমর্থক, প্রস্তাবকারী, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা, পুলিশ সুপার, দুদক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
রংপুর-৩ আসনে বৈধ প্রার্থীরা হলেন বাসদের আব্দুল কুদ্দুছ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. আমিরুজ্জামান পিয়াল, বিএনপির সামসুজ্জামান সামু, জাতীয় পার্টির জি এম কাদের, জামায়াতে ইসলামীর মাহবুবুর রহমান বেলাল, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মো. নূর আলম সিদ্দিক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী তৃতীয় লিঙ্গের মোছা. আনোয়ারা ইসলাম রানী।
মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী রিটা রহমান, বাসদ (মার্কসবাদী) আনোয়ারুল ইসলাম বাবলু ও খেলাফত মজলিসের তৌহিদুর রহমান মণ্ডল।
অন্যদিকে রংপুর-৪ আসনে মনোনয়নপত্র বৈধ প্রার্থীরা হলেন বিএনপির মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-মার্কসবাদীর প্রগতি বর্মণ তমা, খেলাফত মজলিসের আবু সাহমা, জাতীয় নাগরিক পার্টির আখতার হোসেন, বাংলাদেশ কংগ্রেসের উজ্জল চন্দ্র রায়, জাতীয় পার্টির আবু নাসের শাহ্ মো. মাহবুবার রহমান, ইসলামী আন্দোলনের মো. জাহিদ হোসেন।
একই আসনে বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহ্ আলম বাশার, মো. জয়নুল আবেদিন ও জাতীয় পার্টির মো. আব্দুস ছালাম।
এ বিষয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান জানান, জেলার ছয়টি আসনের মধ্যে আজ সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত রংপুর-৩ ও ৪ আসনে দাখিল করা ২০ জন প্রার্থীর তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।
রংপুর-৩ আসনে ১০ প্রার্থীর মধ্যে সাতজন এবং রংপুর-৪ আসনে সাতজন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটি আসনে তিনজন করে মোট ছয়জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বিধি মোতাবেক বাতিল করা হয়। আদালতে আপিলের মাধ্যমে ওই প্রার্থীদের বিষয়টি সংশোধন করার সুযোগ আছে বলেও জানান তিনি।
একই সময় নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রতিটি আসনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘন হলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এনামুল আহসান।
উল্লেখ্য, রংপুরের সংসদীয় ছয়টি আসনে ৫৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করেছেন। এর মধ্যে রংপুর-১ আসনে নয়জন, রংপুর-২ আসনে পাঁচজন, রংপুর-৩ আসনে দশজন, রংপুর-৪ আসনে দশজন, রংপুর-৫ আসনে ১১ ও রংপুর-৬ আসনে ১১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।
আগামীকাল শনিবার রংপুর-৫ (মিঠাপুকুর) ও রংপুর-৬ (পীরগঞ্জ) আসনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করবেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।
