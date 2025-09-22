চরমোনাই পীর জাতীয় বেইমান: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, বিগত ১৭ বছরের ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বা চরমোনাই পীরের কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং স্বৈরাচার শেখ হাসিনার সঙ্গে তাদের সখ্য ছিল। বর্তমানে নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে দলটি। মূলত চরমোনাই পীর ফয়জুল করিম জাতীয় বেইমান। ইসলামের নামে তারা চক্রান্ত করছে, ষড়যন্ত্র করছে। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এসব জাতীয় বেইমানদের চিহিৃত করে রুখে দিতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা হবে।
সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর জেলা আউটডোর স্টেডিয়াম মাঠে সদর উপজেলা পূর্ব বিএনপির প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা পূর্ব বিএনপির সভাপতি মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি আরও বলেন, ‘সামনে আমাদের টার্গেট জাতীয় নির্বাচন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান পরামর্শ দিয়েছেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে যেতে হবে। সবার কাছে গিয়ে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের সালাম জানিয়ে ভোট চাইতে হবে। বিশেষ করে আমাদের মা-বোন, যারা বিগত আন্দোলন-সংগ্রামে ত্যাগ স্বীকার করেছে, সবাইকে একত্র রাখতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে সামনের দিনগুলো মোকাবিলা করতে হবে।’
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী আরও বলেন, ‘কেউ দলের নাম ভাঙিয়ে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করবেন, সেটা দল মেনে নেবে না। সেটা হতে দেওয়া হবে না। চাঁদাবাজি বরদাশত করা হবে না। যাঁরা এসব অপকর্মের সঙ্গে জড়িত হবেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের যে ৩১ দফা রয়েছে, সেটা বাস্তবায়নে কাজ করছে বিএনপি। এ বিষয়ে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ফ্যাসিস্ট হাসিনার অত্যাচার, নির্যাতন, গুম, খুন ও হামলা-মামলার শিকার হয়েছে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের হাজার হাজার নেতা-কর্মী। এরপরও আন্দোলন-সংগ্রাম বন্ধ করতে পারেনি।’
এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সাবেক সচিব ইসমাইল জবি উল্ল্যাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও লক্ষ্মীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আবুল খায়ের ভূইয়া, কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা আশরাফ উদ্দিন নিজাম, ভিপি হারুনুর রশিদ ও জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাবুদ্দিন সাবু।
