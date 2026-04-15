Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

আ.লীগ নেতা শামীম হত্যা মামলার আসামি রাঙ্গুনিয়ায় গ্রেপ্তার

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
গ্রেপ্তার মো. সোহেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম শামীম হত্যা মামলার পলাতক আসামি মো. সোহেলকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৭।

আজ বুধবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার লিচু বাগান এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব-৭-এর সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা শামীম হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর হত্যাকাণ্ডে জড়িত আসামিদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি ও ছায়া তদন্ত শুরু করে র‍্যাব-৭। গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে রাঙ্গুনিয়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সীতাকুণ্ড থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর জানান, র‍্যাব-৭-এর অভিযানের গ্রেপ্তার সোহেল শামীম হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি। তাঁকে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বুধবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডহত্যামামলাগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

