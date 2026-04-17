Ajker Patrika
পাবনা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

  • ২০০০ সালে তৈরি করা হয়েছিল ডুবো সড়ক
  • রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোথাও কালভার্ট ভেঙে গেছে
  • কোথাও কোথাও ভেঙে গেছে সড়ক, জমে থাকে পানি-কাদা
পাবনা প্রতিনিধি
পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার বিশাকোল গ্রামের ভাঙাচোরা ডুবো সড়ক। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষকসহ বিলাঞ্চলের মানুষের কষ্টের কথা ভেবে ২৫ বছর আগে বিলের মধ্য দিয়ে তৈরি করা হয় সাবমারসিবল বা ডুবো সড়ক। এখন সেই আশাজাগানিয়া সড়কটি যেন দুর্ভোগের আরেক নাম। সংস্কার না করায় ভাঙাচোরায় সড়কটিতে চলাচল করতে গিয়ে দুর্ভোগ আরও বেড়েছে।

পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার অষ্টমনিষা ইউনিয়নের বিশাকোল গ্রামে এই সড়কের অবস্থান। চলনবিলবেষ্টিত ভাঙ্গুড়া থেকে নওগাঁ যাওয়ার বিকল্প ও সহজ এই সড়ক ভেঙে দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে।

২০০০ সালের দিকে ভাঙ্গুড়া উপজেলার বিশাকোল থেকে সাতবাড়িয়া পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার সাব মার্সিবল বা ডুবো সড়ক নির্মাণ করা হয়। বছরের একটি সময় পানির নিচে থাকায় সড়কটি দিনে দিনে ভেঙে যায়। সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, সড়কের মাঝে থাকা একটি কালভার্ট ভেঙে দেবে গেছে। ভাঙা অংশে পানি জমে কচুরিপানায় ঢেকে গেছে। এই সড়কের কোথাও কোথাও পিচ উঠে গিয়ে কাদা জমে রয়েছে।

কোনো ধরনের সতর্কতামূলক চিহ্ন বা নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বেড়েছে।

স্থানীয় কৃষক শাজাহান আলী বলেন, ‘এই রাস্তা ভালো থাকলে আমরা সহজেই ফসল বাজারে নিতে পারতাম। এখন অনেকদূর ঘুরে যেতে হয়, এতে খরচ বাড়ে, লাভ কমে যায়। অনেক সময় ফসল নষ্টও হয়ে যায়। আমরা অনেক কষ্টে চলাচল করছি। আমাদের গলার কাঁটা হয়ে গেছে সড়কটি।’

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এই সড়ক শুধু বিশাকোল গ্রামের মানুষেরা ব্যবহর করেন, এমনটা নয়। আশপাশের কয়েক গ্রামের মানুষেরাও এটি ব্যবহার করেন। প্রতিদিন শত শত মানুষ এই সড়ক দিয়ে বাজার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। এ ছাড়াও কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য সড়কটি গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের গাড়িচালক আব্দুর রহিম বলেন, এই রাস্তা দিয়ে আগে সহজেই যাতায়াত করতাম। এখন ব্রিজ ভাঙা থাকার কারণে ৬-৭ কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়। এতে সময় যেমন বেশি লাগে, যাত্রীরাও বিরক্ত হয়ে যায়। তেমনি আবার তেলের খরচও বেড়ে যায়।

অটোরিকশাচালক শুকুর আলী বলেন, ‘সড়ক ভেঙে যাওয়ায় অন্যের জমির আইল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে হয়। যা খুবই কষ্টসাধ্য। একটু ভুল হলেই গাড়ি উল্টে যেতে পারে। আমরা অনেক ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করি। অনেক যাত্রীই গন্তব্যে পৌঁছাতে সমস্যায় পড়ে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ভাঙ্গুড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) মিজানুর রহমান বলেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

ভাঙ্গুড়া উপজেলা প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম বলেন, ইতিমধ্যে সড়কটি পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সড়কটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিষয়:

পাবনাসড়করাজশাহী বিভাগভাঙ্গুড়াছাপা সংস্করণশেষ পাতাকৃষকদুর্ভোগ
স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

সম্পর্কিত

স্বাধীনতার স্মারক এখনো ধ্বংসস্তূপ

স্বাধীনতার স্মারক এখনো ধ্বংসস্তূপ

উচ্ছেদ অভিযান: গুলিস্তানে ফুটপাত ঘিরে ‘হকার-পুলিশ’ খেলা

উচ্ছেদ অভিযান: গুলিস্তানে ফুটপাত ঘিরে ‘হকার-পুলিশ’ খেলা

রামেক হাসপাতাল: ৫১ শিশুর মৃত্যুর পর হামের চিকিৎসায় বোর্ড গঠন

রামেক হাসপাতাল: ৫১ শিশুর মৃত্যুর পর হামের চিকিৎসায় বোর্ড গঠন