রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

কয়েক সপ্তাহ ধরে বাজারে ভোজ্যতেলের সংকট চলছে। তেলের সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও সংকট এখনো কাটেনি। এর মধ্যেই বাড়ছে সবজির দাম। হাতে গোনা দু-একটি বাদে সব ধরনের সবজির দাম এখন ৮০ টাকার ওপরে।
ক্রেতারা বলছেন, মাছ-মাংসের দাম বাড়লে সবজির ওপর নির্ভরতা বাড়ে স্বল্প আয়ের মানুষের। সেই পরিস্থিতিতে সবজির বাজার চড়লে বাড়ে কষ্ট।
তবে সপ্তাহের সুখবর হলো, অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়া সোনালি জাতের মুরগির দাম কিছুটা কমেছে। তবে গত সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে ডিম, আলু, পেঁয়াজসহ কিছু পণ্য।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর নিউমার্কেট, সেগুনবাগিচা, শান্তিনগর, মানিকনগরসহ বিভিন্ন বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বরবটি, শিম, বেগুন, করলা ও কচুর লতির কেজি বিক্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ ১০০ টাকা পর্যন্ত। এর মধ্যে কাঁকরোলের কেজি ১৪০ টাকা ছুঁয়েছে। আর ঝিঙে ও পটোলের কেজি ৮০ থেকে ১০০ টাকা। চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, ঢ্যাঁড়স ও শসার কেজি ৮০ টাকার নিচে মিলছে না। কম দামে কাঁচা পেঁপের কেজিও ৬০ থেকে ৭০ টাকা। লাউ কিংবা জালি কুমড়া ৮০ টাকা।
কম দামি সবজির মধ্যে মুলা ও গাজরের কেজি ৬০ টাকা এবং কাঁচকলার হালি ৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া ফুলকপি, বাঁধাকপি ও টমেটোর কেজি ৬০ টাকা। কাঁচা মরিচের কেজি অপরিবর্তিত রয়েছে। আগের মতো ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
বিক্রেতারা বলছেন, সবজির দাম গত এক-দেড় সপ্তাহ ধরেই বাড়ছে। এ সময়ের মধ্যে কেজিপ্রতি সবজির দাম বেড়েছে ২০ থকে ৩০ টাকা।
নিউমার্কেট কাঁচাবাজারে সবজি কিনতে আসা বেসরকারি চাকরিজীবী মো. আলতাফ হোসেন বলেন, ‘মাছ-মাংসের মতো তরিতরকারিও এখন কিনে খাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে। যেটাতেই হাত দেই ১০০ টাকা, ৮০ টাকা। সবজির বাজারেই পকেট খালি হয়ে যাচ্ছে। অন্য সদায়পাতি কিনব কী দিয়ে বুঝতেছি না।’
আরেকজন ক্রেতা মো. নান্নু মোল্লা বলেন, ‘বাজারে এমন একটা সবজি নাই, যেইটা শান্তিতে কিনা খাওন যায়। সব এহন দামি হইয়া গেছে। বড় এক পিস কাঁচা পেঁপে কিনতেও ৯০ টাকা খরচ হইয়া যায়। তরিতরকারির দাম বাইড়া যাওয়ায় আমাদের মতো যারা কম টাকা বেতন পায়, তাদের পক্ষে টিকা থাকন কঠিন হইয়া পড়ছে।’
তবে সবজি বিক্রেতা মো. জাকির হোসেন বলেন, মৌসুম না থাকায় বছরের এ সময়টাতে সবজির দাম এমনিতেই বাড়তি থাকে। তার মধ্যে হঠাৎ সরবরাহ কমে গেছে। তাই পাইকারিতেই বাড়তি দামে কিনতে হচ্ছে তাঁদের। ফলে খুচরাতেও দাম বাড়তি পড়ছে।
এদিকে সোনালি মুরগির দাম কিছুটা কমে কেজিতে ৩৮০-৪০০ টাকায় নেমেছে, যা এক সপ্তাহ আগে ৪০০ টাকার ওপরে ছিল। আর ব্রয়লার মুরগির দাম ১৯০ থেকে ২০০ টাকায় স্থির রয়েছে। ডিমের দামও কিছুটা স্থির। ফার্মের মুরগির ডিম ডজনপ্রতি ১২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
ভোজ্যতেলের বাজারে অস্থিরতা কাটছে না। নিউমার্কেট বনলতা মার্কেটের সাথী এন্টারপ্রাইজের ব্যবসায়ী মো. আলী আলমগীর বলেন, ‘দুই দিন হলো তীর, রুপচাঁদার মতো কোম্পানিগুলো বোতল সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা তাদের কাছ থেকে তেল পাচ্ছি না। পুষ্টি ব্র্যান্ডের কাছ থেকে পেয়েছি, তাও চাহিদার চেয়ে কম। সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।’
ভোজ্যতেল ছাড়া চিনি আগের মতোই প্রতি কেজি ১০০ থেকে ১১০ টাকা, মসুর ডাল ১০০ থেকে ১৬৫ টাকা ও খোলা আটা ৪০ থেকে ৪৫ টাকায় স্থির রয়েছে। এ ছাড়া দেশি পেঁয়াজ ৩০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।
ঈদুল ফিতরের প্রায় এক মাস পর গরুর মাংসের দাম কিছুটা কমে ৭৫০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। তবে কোথাও কোথাও এখনো ৮০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে।
নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক লেনদেনের ধারা বদলে গেছে। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের আগে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে এ চিত্র স্পষ্ট হয়েছে। ওই সময় দেখা গেছে, নগদ অর্থের ওপর নির্ভরতা কমে দ্রুত বেড়েছে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ব্যবহার।১ ঘণ্টা আগে
দেশে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের বিস্তার দ্রুত বাড়লেও প্রযুক্তিগত অন্তর্ভুক্তি এখনো অসম ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়লেও দক্ষতা, নিরাপত্তা সচেতনতা এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত হয়নি—এমন চিত্রই উঠে এসেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ ও প্রয়োগ পরিমাপ’...৪ ঘণ্টা আগে
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির নির্বাহী কমিটির ৯১৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল (১৫ এপ্রিল) ব্যাংকের করপোরেট প্রধান কার্যালয়ের পর্ষদ সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান মো. সানাউল্লাহ সাহিদ।৫ ঘণ্টা আগে
২০২৫ সালে দেশের ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স খাতের সুপারব্যান্ড ওয়ালটনের পণ্য বিক্রয়, মুনাফা ও ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে বিশেষ অবদান রাখায় ১৮৮ প্লাজা, বিক্রয় ব্যবস্থাপক ও প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে গত বছর পণ্য বিক্রয় ও ব্যবসা সম্প্রসারণে৬ ঘণ্টা আগে