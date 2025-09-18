Ajker Patrika
টেকনাফে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা নাগরিক আটক

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
ইয়াবাসহ আটক রোহিঙ্গা নাগরিক। ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজারের টেকনাফে র‍্যাব ও বিজিবির যৌথ অভিযানে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়েছে।

আটক ব্যক্তি মিয়ানমারের মংডু শহরের খারাংখালী এলাকার মো. ওসমানের ছেলে মো. ওমর সিদ্দিক (২৮)।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে বিজিবি টেকনাফ ব্যাটালিয়নের হলরুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ২ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান এ তথ্য জানান।

আশিকুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে র‍্যাব-১৫ এবং টেকনাফ ব্যাটালিয়নের বিজিবির একটি যৌথ দল টেকনাফের সাবরাং ইউনিয়নের স্লুইস গেট কেওড়াবাগান এলাকায় সীমান্ত পার হয়ে মিয়ানমার থেকে আসা মাদকের একটি বড় চালান গ্রহণের জন্য কয়েক ব্যক্তির অবস্থানের খবর পান।

তখন ঘটনাস্থলে আভিযানিক দল ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ হাতেনাতে মো. ওমর সিদ্দিককে আটক করে। এ সময় তাঁর অন্য সহযোগীরা পালিয়ে যান।

আটক আসামির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানান বিজিবি অধিনায়ক।

