Ajker Patrika

চাঁদাবাজির প্রতিবাদে চার দিন ধরে মাছবাজার বন্ধ, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

সৈয়দপুর (নীলফামারী)প্রতিনিধি
চাঁদাবাজি বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মাছ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদাবাজি বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মাছ ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদাবাজির প্রতিবাদে নীলফামারীর সৈয়দপুরে টানা চার দিন ধরে মাছ কেনাবেচা বন্ধ রেখেছেন ব্যবসায়ীরা। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। বাজার বন্ধ থাকায় অনেকেরই পাতে উঠছে না মাছ। আজ সোমবার সকালে শহরের মাছবাজারে গিয়ে এমন চিত্র দেখা যায়।

এর আগে রোববার বিকেলে চাঁদাবাজি বন্ধ এবং জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মাছ ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, শহরের গোয়ালপাড়া এলাকার বাসিন্দা ওয়াকার আলী দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মাছবাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতেন। গত বৃহস্পতিবার বিকেলে চাঁদা তুলতে গেলে ব্যবসায়ীরা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁরা কয়েকজন ব্যবসায়ীকে মারধর করেন। ঘটনার পর ব্যবসায়ীরা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন এবং প্রতিবাদস্বরূপ মাছবাজারের সব দোকান বন্ধ রাখেন।

সৈয়দপুর মাছ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নওশাদ হোসেন পলু বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে বাধ্য হয়ে আমরা চাঁদা দিয়ে আসছি। এখন মাছ বিক্রি করে যে আয় হয়, তা দিয়ে পরিবার চালানো কষ্টকর। সেখানে চাঁদা দেওয়া সম্ভব নয়। চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করায় আমাদের মারধর করা হয়েছে। সুষ্ঠু বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা দোকান বন্ধ রাখব। প্রয়োজনে আরও বড় আন্দোলনে যাব।’

এ বিষয়ে সৈয়দপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম রেজা বলেন, মাছ ব্যবসায়ীরা একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নীলফামারীজেলার খবররংপুর বিভাগচাঁদাবাজিব্যবসায়ীসৈয়দপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

নির্বাচনে প্রার্থিতা: বিদ্রোহে ভুগছে বিএনপি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

এমপিওভুক্ততে ৬৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের আবেদন শুরু, যোগ্যতা ও আবেদনের নিয়ম

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

বনশ্রীতে স্কুলছাত্রীকে হত্যা: নিজেদের হোটেলের কর্মচারী আটক

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় ৩৪ বছরের নারীকে খুন ১৮ বছরের তরুণের

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

আজকের রাশিফল: চোখের পানি মুছতে সঙ্গে রুমাল রাখুন, পেটের চর্বিটা আজ খুব ভাবাবে

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

বিদেশ থেকে মেশিন এনে টঙ্গিবাড়ীতে ইয়াবা তৈরি, বিপুল সরঞ্জামসহ যুবক আটক

সম্পর্কিত

কুড়িল বিশ্বরোডে রেললাইন থেকে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

কুড়িল বিশ্বরোডে রেললাইন থেকে যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

নির্বাচনে সাড়ে ৫ লাখ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নির্বাচনে সাড়ে ৫ লাখ আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

নাফ নদীর তীরে আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণ, বাংলাদেশি যুবকের পা বিচ্ছিন্ন

নাফ নদীর তীরে আরাকান আর্মির পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণ, বাংলাদেশি যুবকের পা বিচ্ছিন্ন