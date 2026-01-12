মাঝারি শীতে পঞ্চগড়ে জনভোগান্তি

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
টানা সাত দিন ধরে ১০ ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রা বিরাজ করছে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে। ফলে এই জেলায় শীতের প্রভাব বেড়েছে। সোমবার (১২ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় জেলার তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, এর আগে রোববার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি। শনিবার রেকর্ড করা হয় ৮ দশমিক ৩, শুক্রবার ৬ দশমিক ৮, বৃহস্পতিবার ৯ দশমিক ২, বুধবার ৭ দশমিক ৫ এবং মঙ্গলবার ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা।
রাত গভীর হলেই জেলার বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়ক ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। ফলে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্যের দেখা মিললে দিনের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ে এবং শীতের তীব্রতা কমে আসে।
এ বিষয়ে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় জানান, সোমবার সকাল ৯টায় তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। একই সঙ্গে বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ এবং বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।
