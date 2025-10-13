সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা রোকনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা ও ইউপি সদস্য রোকন উদ্দিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার ফৌজদারহাটস্থ লিংক রোডসংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সলিমপুরে এ মানববন্ধন হয়।
প্রবীণ রাজনীতিক লোকমান হাকিমের সভাপতিত্বে ও মাহমুদুল হাসান বাদলের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শাহাদাৎ হোসেন সমীর, মঞ্জুরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান রাজু, জাফর আহমদ, আলী আকবর, জসিম উদ্দিনসহ আরও অনেকে।
বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগের হামলা-মামলা উপেক্ষা করে ১০১২ সাল থেকে গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলনে ছিলেন রোকন উদ্দিন। বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর নির্দেশনায় ছলিমপুরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন যুবদলের এই নেতা। যার ফলে ইউপি সদস্য হওয়ার পরও তৎকালীন আওয়ামী স্বৈরাচারী দোসরদের নজরে পড়েন তিনি। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু সেই সময় এলাকাবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান যুবদল নেতা রোকন।
বক্তারা আরও বলেন, স্বৈরাচারের শাসনামলে শত ষড়যন্ত্রের পরও দাবিয়ে রাখতে না পারা রোকন উদ্দিন মেম্বারকে বর্তমানে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কার করা হয়েছে। দুঃসময়ে বিএনপির জন্য লড়াই করা যুবদল নেতা রোকন উদ্দীনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার জোর দাবি জানিয়েছেন বক্তারা।
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা ও ইউপি সদস্য রোকন উদ্দিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার ফৌজদারহাটস্থ লিংক রোডসংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সলিমপুরে এ মানববন্ধন হয়।
প্রবীণ রাজনীতিক লোকমান হাকিমের সভাপতিত্বে ও মাহমুদুল হাসান বাদলের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শাহাদাৎ হোসেন সমীর, মঞ্জুরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান রাজু, জাফর আহমদ, আলী আকবর, জসিম উদ্দিনসহ আরও অনেকে।
বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগের হামলা-মামলা উপেক্ষা করে ১০১২ সাল থেকে গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলনে ছিলেন রোকন উদ্দিন। বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর নির্দেশনায় ছলিমপুরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন যুবদলের এই নেতা। যার ফলে ইউপি সদস্য হওয়ার পরও তৎকালীন আওয়ামী স্বৈরাচারী দোসরদের নজরে পড়েন তিনি। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু সেই সময় এলাকাবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান যুবদল নেতা রোকন।
বক্তারা আরও বলেন, স্বৈরাচারের শাসনামলে শত ষড়যন্ত্রের পরও দাবিয়ে রাখতে না পারা রোকন উদ্দিন মেম্বারকে বর্তমানে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কার করা হয়েছে। দুঃসময়ে বিএনপির জন্য লড়াই করা যুবদল নেতা রোকন উদ্দীনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার জোর দাবি জানিয়েছেন বক্তারা।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ভারতীয় উন্নতমানের শাড়ি জব্দ করেছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোরে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) একটি বিশেষ আভিযানিক দল এ অভিযান পরিচালনা করে।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১৬ বছর পর পুনরায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শরীয়তপুর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ১০টায় হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হাবিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন।২ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহে গতকাল রোববার সকাল ৬টা থেকে চলা বাস ধর্মঘট অবশেষে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল রাত সাড়ে ৯টায় ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর আজ সোমবার সকাল থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের চার জেলার সব রুটে বাস চলাচল স্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন ২০২৫-এর খসড়া চূড়ান্ত করে দ্রুত অধ্যাদেশ জারির দাবিতে রাজধানীর শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন সরকারি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। এদিকে শিক্ষার্থীদের অবস্থানের কারণে শিক্ষা ভবন থেকে সচিবালয়ের দিকে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।৩ ঘণ্টা আগে