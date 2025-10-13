Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা রোকনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আজ সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সলিমপুরে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে যুবদল নেতা ও ইউপি সদস্য রোকন উদ্দিনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলার ফৌজদারহাটস্থ লিংক রোডসংলগ্ন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সলিমপুরে এ মানববন্ধন হয়।

প্রবীণ রাজনীতিক লোকমান হাকিমের সভাপতিত্বে ও মাহমুদুল হাসান বাদলের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন শাহাদাৎ হোসেন সমীর, মঞ্জুরুল ইসলাম, মিজানুর রহমান রাজু, জাফর আহমদ, আলী আকবর, জসিম উদ্দিনসহ আরও অনেকে।

বক্তারা বলেন, আওয়ামী লীগের হামলা-মামলা উপেক্ষা করে ১০১২ সাল থেকে গণতন্ত্র মুক্তির আন্দোলনে ছিলেন রোকন উদ্দিন। বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীর নির্দেশনায় ছলিমপুরে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন যুবদলের এই নেতা। যার ফলে ইউপি সদস্য হওয়ার পরও তৎকালীন আওয়ামী স্বৈরাচারী দোসরদের নজরে পড়েন তিনি। তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০১৬ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু সেই সময় এলাকাবাসী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান যুবদল নেতা রোকন।

বক্তারা আরও বলেন, স্বৈরাচারের শাসনামলে শত ষড়যন্ত্রের পরও দাবিয়ে রাখতে না পারা রোকন উদ্দিন মেম্বারকে বর্তমানে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কার করা হয়েছে। দুঃসময়ে বিএনপির জন্য লড়াই করা যুবদল নেতা রোকন উদ্দীনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করার জোর দাবি জানিয়েছেন বক্তারা।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসীতাকুণ্ডচট্টগ্রাম বিভাগযুবদলইউপি সদস্য
