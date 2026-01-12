খুলনায় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ঠিকাদারের বাড়িতে গুলি ছুড়ল সন্ত্রাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনায় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে গুলি ছুড়েছে সন্ত্রাসীরা। এই গুলি এক ঠিকাদারের বাড়ির দরজায় গিয়ে লেগেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে নগরীর দৌলতপুর থানার মহেশ্বরপাশা গোলকধাম পল্লিতীর্থ রোডে এ ঘটনা ঘটে।
জানতে চাইলে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) জাহিদুল ইসলাম বলেন, মহেশ্বরপাশা পল্লিতীর্থ স্কুল রোডের বাসিন্দা ঠিকাদার নাজমুল আহমেদের বাড়ির সামনে বাগানে দুই সন্ত্রাসীর অবস্থান করার খবর পায় পুলিশ। রাত ৩টার দিকে পুলিশের তিনটি দল ওই বাগান এলাকায় তল্লাশি চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য দুটি গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ছোড়া গুলি দুটি ঠিকাদার নাজমুল আহমেদের দরজায় লেগে ছিদ্র হয়ে যায়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি।
সরকারি বরাদ্দ নয়ছয়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের আরেকটি মামলায় কক্সবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল আবছারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।৩ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় চম্পা খাতুন (৩৬) নামের এক সৌদিপ্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের ইউসুফপুর গ্রাম থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
হোটেল কর্মচারী মিলন নিলিকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এতে সাড়া না দেওয়ায় এবং প্রতিবাদ করায় নিলির ওপর ক্ষিপ্ত হন মিলন। পরে তিনি তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর মিলন মল্লিক তাঁর গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের মান্ডা বাঁশখালী এলাকায় পালিয়ে যান।১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে পুলিশ কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম (২২) হত্যা মামলায় ১০ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন। ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর নগরীর খুলশী থানার টাইগারপাস আমবাগান...১ ঘণ্টা আগে