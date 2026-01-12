Ajker Patrika

সন্তানদের অটোপাস চান অভিভাবকেরা, রাজউক কলেজে মানববন্ধন

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
আপডেট : ১২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ০৭
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সামনের অভিভাবকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সামনের অভিভাবকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর উত্তরার রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সামনে ‘টিসি নয়, প্রমোশনের’ দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন অভিভাবক। উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের কলেজটির মূল ফটকের সামনে আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে জড়ো হওয়া শুরু করেন অভিভাবকেরা। পরে ৩০-৩৫ জন অভিভাবক বেলা ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনটি ‘নট টিসি, ওয়ান্ট প্রমোশন’ ব্যানারে আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া অভিভাবকেরা জানান, কলেজটির ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যারা এক বিষয়ে ৩৩ থেকে ৩৯ নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে একই শ্রেণিতে বহাল রাখা হয়েছে। আবার যারা একই নম্বর পেয়ে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, সেসব শিক্ষার্থীদের অন্য বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য টিসি বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

মানববন্ধনে অংশে নেওয়া অভিভাবকদের ব্যানারে লেখা ছিল—‘অন্যায় সিদ্ধান্ত মানি না, ভুল সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, একটি বছর মানে একটি জীবন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আপস নয়, মেধাবী ও অমেধাবী—সকল শিক্ষার্থীদের নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যের দায় রাজউক কলেজ কর্তৃপক্ষের নিতে হবে।’

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া এক অভিভাবক বলেন, ‘আমরা অন্যায় টিসি মানি না। প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রিন্সিপাল আপনারা সদয় হোন। শত শত শিক্ষার্থীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে তাদের জীবনকে ধূলিসাৎ কইরেন না।’

আরেক অভিভাবক বলেন, ‘শিক্ষাসচিব, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রতি আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া হোক।’

মানববন্ধনকে ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ সময় ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিত ছিল।

বিদ্যালয়ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগউত্তরাঢাকা
