সন্তানদের অটোপাস চান অভিভাবকেরা, রাজউক কলেজে মানববন্ধন

উত্তরা-বিমানবন্দর (ঢাকা) প্রতিনিধি
রাজধানীর উত্তরার রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সামনে ‘টিসি নয়, প্রমোশনের’ দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন অভিভাবক। উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের কলেজটির মূল ফটকের সামনে আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে জড়ো হওয়া শুরু করেন অভিভাবকেরা। পরে ৩০-৩৫ জন অভিভাবক বেলা ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনটি ‘নট টিসি, ওয়ান্ট প্রমোশন’ ব্যানারে আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া অভিভাবকেরা জানান, কলেজটির ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যারা এক বিষয়ে ৩৩ থেকে ৩৯ নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে একই শ্রেণিতে বহাল রাখা হয়েছে। আবার যারা একই নম্বর পেয়ে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, সেসব শিক্ষার্থীদের অন্য বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য টিসি বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
মানববন্ধনে অংশে নেওয়া অভিভাবকদের ব্যানারে লেখা ছিল—‘অন্যায় সিদ্ধান্ত মানি না, ভুল সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, একটি বছর মানে একটি জীবন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আপস নয়, মেধাবী ও অমেধাবী—সকল শিক্ষার্থীদের নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যের দায় রাজউক কলেজ কর্তৃপক্ষের নিতে হবে।’
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া এক অভিভাবক বলেন, ‘আমরা অন্যায় টিসি মানি না। প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রিন্সিপাল আপনারা সদয় হোন। শত শত শিক্ষার্থীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে তাদের জীবনকে ধূলিসাৎ কইরেন না।’
আরেক অভিভাবক বলেন, ‘শিক্ষাসচিব, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রতি আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া হোক।’
মানববন্ধনকে ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ সময় ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিত ছিল।
রাজধানীর উত্তরার রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সামনে ‘টিসি নয়, প্রমোশনের’ দাবিতে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েকজন অভিভাবক। উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের কলেজটির মূল ফটকের সামনে আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে জড়ো হওয়া শুরু করেন অভিভাবকেরা। পরে ৩০-৩৫ জন অভিভাবক বেলা ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধনটি ‘নট টিসি, ওয়ান্ট প্রমোশন’ ব্যানারে আয়োজন করা হয়। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া অভিভাবকেরা জানান, কলেজটির ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যারা এক বিষয়ে ৩৩ থেকে ৩৯ নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য হয়েছে তাদেরকে একই শ্রেণিতে বহাল রাখা হয়েছে। আবার যারা একই নম্বর পেয়ে একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, সেসব শিক্ষার্থীদের অন্য বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য টিসি বা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
মানববন্ধনে অংশে নেওয়া অভিভাবকদের ব্যানারে লেখা ছিল—‘অন্যায় সিদ্ধান্ত মানি না, ভুল সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, একটি বছর মানে একটি জীবন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো আপস নয়, মেধাবী ও অমেধাবী—সকল শিক্ষার্থীদের নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যের দায় রাজউক কলেজ কর্তৃপক্ষের নিতে হবে।’
মানববন্ধনে অংশ নেওয়া এক অভিভাবক বলেন, ‘আমরা অন্যায় টিসি মানি না। প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রিন্সিপাল আপনারা সদয় হোন। শত শত শিক্ষার্থীকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে তাদের জীবনকে ধূলিসাৎ কইরেন না।’
আরেক অভিভাবক বলেন, ‘শিক্ষাসচিব, শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টা প্রতি আমাদের আহ্বান, আমাদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া হোক।’
মানববন্ধনকে ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ সময় ঘটনাস্থলে পুলিশের উপস্থিত ছিল।
সরকারি বরাদ্দ নয়ছয়ের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের আরেকটি মামলায় কক্সবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল আবছারকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলায় আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন।৩ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় চম্পা খাতুন (৩৬) নামের এক সৌদিপ্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের ইউসুফপুর গ্রাম থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
হোটেল কর্মচারী মিলন নিলিকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এতে সাড়া না দেওয়ায় এবং প্রতিবাদ করায় নিলির ওপর ক্ষিপ্ত হন মিলন। পরে তিনি তাকে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর মিলন মল্লিক তাঁর গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের মান্ডা বাঁশখালী এলাকায় পালিয়ে যান।১৮ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে পুলিশ কনস্টেবল আবদুল কাইয়ুম (২২) হত্যা মামলায় ১০ আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) চট্টগ্রামের বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. মিজানুর রহমান এই রায় ঘোষণা করেন। ২০১৩ সালের ৩ নভেম্বর নগরীর খুলশী থানার টাইগারপাস আমবাগান...১ ঘণ্টা আগে