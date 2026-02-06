চট্টগ্রামে অস্ত্র-মাদকসহ শাহজাহান চৌধুরীর অনুসারী গ্রেপ্তার

দেশীয় অস্ত্র-মাদকসহ চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় মো. কামাল ওরফে পিচ্চি কামাল (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের মাইজপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার কামাল লোহাগাড়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সৈয়দ আহমদের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, কামাল পদুয়া ইউনিয়নের জামায়াতের যুব সংগঠনের সভাপতি এবং চট্টগ্রাম-১৫ আসনের প্রার্থী ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা শাহজাহান চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে এলাকায় পরিচিত।
সাতকানিয়া আর্মি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন এস এম সাকিবুজ্জামান শামীম পারভেজ গণমাধ্যমকে বলেন, অভিযানে গ্রেপ্তার কামালকে সাতকানিয়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সব ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
সেনাবাহিনী সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ইফানার নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন সাব্বির আহম্মেদ সানি, লেফটেন্যান্ট সাদ ও লেফটেন্যান্ট মিথুনসহ ৯ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির একটি টহল দল মাদক কারবারি পিচ্চি কামালের বসতঘরে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাঁর বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে তিন হাজারটি ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।
পরে মো. রাকিব নামে আরেকজনের ঘর থেকে দেশীয় তৈরি একটি দোনলা বন্দুক ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানে রাকিবকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।
একটি নিষিদ্ধ দল, গুপ্ত দল রাজনৈতিক কারণে অতীতে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সেই দলটি কখনো আমাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেনি। সেই দলের সর্বোচ্চ নেতা ’৭১-এর কর্মকাণ্ডের জন্য মাঝেমধ্যে ভুল স্বীকার করেন। কিন্তু তাদের অন্তরে সেই ৫৪ বছরের আগের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতা কাজ করছে।৩৯ মিনিট আগে
জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নিরাপত্তার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনা ও আশপাশের এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ, মিছিল, গণজমায়েত ও বিক্ষোভ নিষিদ্ধ থাকলেও আজ শুক্রবার বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে একাধিক গোষ্ঠী পুলিশের বাধা অতিক্রম করে যমুনার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে।২ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সরিয়ে দিয়ে শেরাটনের মোড়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে পুলিশ। বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল মোড় থেকে যমুনা অভিমুখের সড়কটি ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ রেখেছেন পুলিশ সদস্যরা। অপর দিকে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যরা শাহবাগের অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন।২ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ছয় কর্মকর্তাকে শোকজ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে