ভোট নিয়ে তাইরে-নাইরে সহ্য করা হবে না: জামায়াত আমির

ভোট নিয়ে কোনো তাইরে-নাইরে বরদাশত করা হবে না বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আগামী ১২ তারিখে ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে। এখন থেকে পাহারা বসাতে হবে। আসমান থেকে চিল নামতে পারে, কালো চিল—ছোঁ মেরে ভোট নিয়ে নেওয়ার জন্য। জমিন থেকেও শুরু হয়ে গেছে অপতৎপরতা। যুবকেরা জেগে থাকতে হবে। এই ভোটের ওপর কেউ যদি হাত দেয়, কালো চিল হয়ে আসে—তাহলে ডানা খুলে ফেলতে হবে, রুখে দিতে হবে। কোনো তাইরে-নাইরে বরদাশত করা হবে না।’
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা স্টেডিয়ামে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা চাই অতীতে যা হয়েছে, হয়েছে। নতুন একটা দেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশে আমরা বসবাস করছি—এটার মানচিত্র বদলে যাবে? না। মানচিত্র বদলাবে না, তার খাচলত বদলাব।’
এ সময় জামায়াত আমির গণভোটে ‘হ্যাঁ’কে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘১২ তারিখের প্রথম ভোট হতে হবে গণভোট, হ্যাঁতে ভোট দিতে হবে। আমি জামায়াতে ইসলামীর বিজয় চাই না, ১৮ কোটি মানুষের বিজয় চাই।’
ডা. শফিক বলেন, ‘নির্বাচিত হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির সম্পদ আর বাড়বে না। আমাদের দেশে নেতা হওয়ার আগে বা নির্বাচিত হওয়ার আগে তেমন কোনো সম্পদ থাকে না; যেই নির্বাচিত হয় লাফিয়ে লাফিয়ে শ্বশুরবাড়ির সম্পদ বাড়ে। আমরা ওই রাজনীতির পচা ধারা পাল্টে দিতে চাই।’
আবু হারিচ মোল্যার সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা বদরুদ্দীন, ফরিদপুর-১ আসনের প্রার্থী ডা. ইলিয়াস মোল্যা প্রমুখ।
দ্বিতীয় দফায় শাহবাগে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে আহত ২০ জন ঢাকা মেডিকেলে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ঢাকা-১৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন রনিও রয়েছেন। তাঁদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে ঢাকনাবিহীন সেপটিক ট্যাংকে পড়ে গিয়ে হাবিবুল মোস্তফা (৭) নামের এক শিশু মারা গেছে। আজ শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ক্রসিং এলাকায় হক কনভেনশন হলের পাশের একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিচতলায় সেপটিক ট্যাংকে পড়ে যায় সে।২৬ মিনিট আগে
ঢামেক পরিচালক বলেন, ‘আমাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে। তবে সমস্যা হলো, ক্রাউড কন্ট্রোল। আমাদের ২০০ চিকিৎসক উপস্থিত আছে, আমি নিজে উপস্থিত আছি। আমাদের চিকিৎসক, নার্সের কোনো স্বল্পতা নাই। ক্রাউড ম্যানেজ করা খুবই মুশকিল। কেউ কথা শুনতে চায় না—এটা একটা বড় সমস্যা।’৪৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় সীমানা দেয়াল ভেঙে জোর করে ঢুকে নিজের মামার জমি দখলচেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক জামায়াত নেতার বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার সকালে কুয়াকাটা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে কুয়াকাটা হোটেল-মোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মোতালেব শরীফ দাবি করেন...১ ঘণ্টা আগে