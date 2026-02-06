তালায় মা-ছেলেকে মারধর, ৩ লাখ টাকা ছিনতাই

সাতক্ষীরার তালায় মোটরসাইকেল থামিয়ে মা ও ছেলেকে মারধর করে তিন লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নের জেঠুয়া পালপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীরা হলেন জেঠুয়া গ্রামের মমেনা বেগম ও তাঁর ছেলে শেখ আনারুল ইসলাম বাবু।
ভুক্তভোগীদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আনারুল তাঁর মা মমেনা বেগমকে নিয়ে মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে বাজারে যাচ্ছিলেন। এ সময় তাদের গ্রামের দুই ব্যক্তি তাঁদের পথরোধ করে হামলা চালায়। হামলাকারীরা লাঠি, লোহার রডসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাঁদের মারধর করে এবং সঙ্গে থাকা তিন লাখ টাকা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। ভুক্তভোগীদের দাবি, হামলাকারীদের সঙ্গে জমিসংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে।
আহত শেখ আনারুল ইসলাম বাবু জানান, তাঁর বিয়ে সামনে রেখে নববধূর জন্য গয়না কেনার উদ্দেশ্যে তিনি টাকা নিয়ে মাকে সঙ্গে করে বাজারে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁদের ওপর হামলা চালায়। স্থানীয়রা চিৎকার শুনে এগিয়ে এলে হামলাকারীরা টাকা নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।
এ বিষয়ে তালা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
