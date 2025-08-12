আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের খবরে অভিযানে গিয়ে আহত পুলিশ কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীতে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের খবর পেয়ে অভিযানে গেলে পুলিশের এক কর্মকর্তাকে কুপিয়ে জখম করে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (১১ আগস্ট) দিবাগত রাত ১টার দিকে বন্দর থানার ঈশান মিস্ত্রির ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত ওই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন বন্দর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ ওরফে রানা।
ঘটনার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনী সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে দেশীয় ধারালো অস্ত্রসহ ১৮ জনকে আটক করেছে।
বন্দর থানার ওসি মো. আফতাব উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গভীর রাতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল বের করেছে—এমন খবর পেয়ে সেখানে গেলে তাঁরা পুলিশের ওপর চড়াও হন। তাঁদের হামলায় বন্দর থানার এক এসআই গুরুতর আহত হয়েছেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।’
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোহাম্মদ আলাউদ্দিন তালুকদার বলেন, আহত পুলিশ কর্মকর্তা বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অভিযানে যাওয়া পুলিশ সদস্যদের অনেকেই সাদা পোশাকে ছিলেন।
