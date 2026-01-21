মধ্যরাতে নারায়ণগঞ্জে প্লাস্টিক কারখানায় আগুন, নিভল ভোরে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার গোগনগর এলাকায় একটি প্লাস্টিক পণ্য তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা।
জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় সাইন প্রাইভেট লিমিটেড নামক কারখানায় আগুন লাগে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন। তিনি বলেন, প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর ভোর সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে সাতটি ইউনিট নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। কারখানাটিতে পলিথিনের ব্যাগ, হ্যাঙ্গার, স্কচটেপসহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করা হতো।
ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। প্লাস্টিকের কাঁচামাল এবং পণ্য ভেতরে মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।
আবদুল্লাহ আল আরেফিন আরও বলেন, যদিও আধা পাকা কারখানা ভবনটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার গোগনগর এলাকায় একটি প্লাস্টিক পণ্য তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা।
জানা যায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টায় গোগনগরের মসিনাবন্দ এলাকায় সাইন প্রাইভেট লিমিটেড নামক কারখানায় আগুন লাগে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আবদুল্লাহ আল আরেফিন। তিনি বলেন, প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টার পর ভোর সাড়ে ৫টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে সাতটি ইউনিট নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। কারখানাটিতে পলিথিনের ব্যাগ, হ্যাঙ্গার, স্কচটেপসহ বিভিন্ন প্লাস্টিকের জিনিস তৈরি করা হতো।
ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। প্লাস্টিকের কাঁচামাল এবং পণ্য ভেতরে মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তবে তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।
আবদুল্লাহ আল আরেফিন আরও বলেন, যদিও আধা পাকা কারখানা ভবনটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানকে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব সামিউল আমিন স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে তাঁকে বদলি করা হয়। আজ বুধবার সকালে ইউএনও মাসুদুর রহমান নিজেই বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।২৯ মিনিট আগে
দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বর্তমান কলেজ প্রশাসন ছাত্রাবাসটি পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেয়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৪ জন শিক্ষার্থীকে সিট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা সেখানে উঠবেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁয় ৪২ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজাসহ আব্দুস সালাম ওরফে শামিম নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার কীর্তিপুর বাজারে একটি পিকআপে তল্লাশি চালিয়ে এসব গাঁজা উদ্ধার করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা শুরু থেকেই জামায়াতের আমিরের আসনে প্রার্থী দিইনি। অ্যাডভোকেট হেলাল আমাদের আমিরের প্রতি সম্মান দেখিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন, এটাই রাজনীতির সৌন্দর্য।’৩ ঘণ্টা আগে