নোয়াখালীতে ৭ দোকান পুড়ে ২ কোটি টাকার ক্ষতি

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে সাতটি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার গভীর রাতে উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাজার কমিটির সভাপতি মহিন উদ্দিন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনের মতো রাতে তাঁদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যান। রাত ১২টার দিকে হঠাৎ করে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। তা পরে জমজম স্টোর, হাসান মেডিকেল, মহিন ফার্নিচার, খুর্শিদ আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, আলমগীরের মুরগির দোকান, খোকন ভ্যারাইটিজ স্টোর ও একটি পানের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগেই সাতটি দোকানের মূল্যবান মালপত্র পুড়ে যায়।
নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমার নেতৃত্বে মাইজদী ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্থানীয়রা বলছেন আইসক্রিম ফ্যাক্টরি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।’
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ভুয়া ডিগ্রি লাগিয়ে অবৈধভাবে চিকিৎসা দেওয়া ও নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রির দায়ে হাসিবুর রহমান (৩১) নামের এক যুবককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় চেম্বার ও নিষিদ্ধ ওষুধ জব্দ করা হয়।৫ মিনিট আগে
রাজশাহীর আদালত চত্বর থেকে সোহেল রানা নামের এক যুবককে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ এ ঘটনায় আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া অপহরণের শিকার যুবককে উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।১৫ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনের তারিখও পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।১৮ মিনিট আগে
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে শিক্ষার্থীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে রাজশাহীর নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রক্টর এ জে এম নূর-ই-আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। নূর-ই-আলম বিশ্ববিদ্যালয়টির আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ২৪ মিনিট আগে