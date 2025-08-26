Ajker Patrika
নোয়াখালীতে ৭ দোকান পুড়ে ২ কোটি টাকার ক্ষতি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যাওয়া দোকান।
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে সাতটি দোকান পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার গভীর রাতে উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে এ ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাজার কমিটির সভাপতি মহিন উদ্দিন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনের মতো রাতে তাঁদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যান। রাত ১২টার দিকে হঠাৎ করে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। তা পরে জমজম স্টোর, হাসান মেডিকেল, মহিন ফার্নিচার, খুর্শিদ আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, আলমগীরের মুরগির দোকান, খোকন ভ্যারাইটিজ স্টোর ও একটি পানের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন এবং ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এর আগেই সাতটি দোকানের মূল্যবান মালপত্র পুড়ে যায়।

নোয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমার নেতৃত্বে মাইজদী ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। স্থানীয়রা বলছেন আইসক্রিম ফ্যাক্টরি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।’

