কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম: অটোরিকশার দখলে মহাসড়ক

  • ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম অংশে অবৈধভাবে অটোরিকশার চলাচল
  • মহাসড়ক দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে অবৈধ স্ট্যান্ড, সৃষ্টি হচ্ছে যানজট
মো. আকতারুজ্জামান, চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা)
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম অংশে অবৈধভাবে চলছে তিন চাকার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম অংশে অবৈধভাবে চলছে তিন চাকার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। ছবিটি সম্প্রতি তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম অংশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নিষিদ্ধ তিন চাকার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা। মহাসড়ক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা হাইওয়ে পুলিশকেও পাত্তা দিচ্ছেন না এসব অটোরিকশাচালক। পুলিশের সামনেই তাঁরা অটোরিকশা চালাচ্ছেন, যত্রতত্র যাত্রী তুলছেন-নামাচ্ছেন। চার লেনের মহাসড়কের উল্টো দিকে এসব যান অবাধে চলাচল করছে। যার কারণে সড়কটির চৌদ্দগ্রাম অংশে প্রায় যানজট লেগে থাকে। এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে দূরপাল্লার যাত্রী ও অ্যাম্বুলেন্সের মুমূর্ষু রোগীদের।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রামের ৪৪ কিলোমিটার এলাকায় পুলিশের সামনেই ব্যাটারিচালিত অবৈধ অটোরিকশা লেন পরিবর্তন করে চলাচল করলেও পুলিশ কার্যত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে হাইওয়ে পুলিশ দু-একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা জব্দ করলেও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

এসব অটোরিকশার চালকেরা উল্টো লেন দিয়ে এসে বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ দ্রুতগামী গাড়ির সামনে ইউটার্ন করে লেন পরিবর্তন করছে। এতে প্রায় সময় দুর্ঘটনা ঘটছে। মহাসড়কটির মিয়া বাজার, চৌদ্দগ্রাম পৌর বাজার ও পদুয়া এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে তোলা হয়েছে অটোরিকশার স্ট্যান্ড।

সরেজমিনে খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম বাজারে ঢাকামুখী লেনে প্রায় সময়ই যানজট লেগে থাকে। বিশেষ করে সন্ধ্যা নামলে সড়কটির দুই পাশে চৌদ্দগ্রাম বাজার অংশে অটোরিকশার জট লেগেই থাকে। এতে বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রী ও পথচারীরা আটকে পড়েন। অনেক সময় এই দুই থেকে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত যানজট লেগে যায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চৌদ্দগ্রামের পৌরসভা ও ১৩টি ইউনিয়নে ঠিক কত হাজার অবৈধ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা রয়েছে তার হিসাব প্রশাসনের কাছেই নেই। এসব যানবাহন পুলিশের চোখের সামনে মহাসড়কে চলাফেরা করলেও চালকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ফলে প্রতিযোগিতা করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংখ্যা বেড়েই চলছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ বিষয়ে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা সৌদিয়া পরিবহনের চালক মেজবাহ উল হোসেনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেন, ‘চৌদ্দগ্রাম বাজারে প্রবেশ করতে প্রায় সময় যানজটে পড়তে হয়। সড়কটির এই জায়গা ঢাকামুখী লেনে দুই পাশে ব্যাটারি ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার দখলে থাকে। এতে সড়কটি সিঙ্গেল হয়ে যায়। যার কারণে এখানে আমাদের যানজটে পড়তে হয়। আবার অনেক সময় হঠাৎ আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে অটোরিকশা ইউটার্ন করে। এতে গাড়ি নিয়ন্ত্রণে নিতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। একটু হেরফের হলেই দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে।’

একই দিনে একটি অ্যাম্বুলেন্সের চালক ইয়াছিন মিয়া বলেন, ‘আমরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম প্রায় সময় রোগী আনা-নেওয়া করি। চট্টগ্রাম থেকে রোগী নেওয়ার সময় চৌদ্দগ্রাম বাজারে যানজটে আটকা পড়তে হয়। মুমূর্ষু রোগী নিয়ে যাওয়া আসার সময় সড়কের পাশে বসে থাকা অটোরিকশা আমাদের সাইড দেয় না। বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করা খুবই কষ্টকর।’

স্থানীয় কলেজছাত্র আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘সড়ক পার হতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অটোরিকশার এলোমেলো চলাচলের কারণে দুর্ঘটনার শঙ্কায় থাকতে হয়।’

এ বিষয়ে চৌদ্দগ্রামের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নুরুল আমিন বলেন, ‘আমি নতুন এসেছি। হাইওয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলে মহাসড়কে অবৈধভাবে ব্যাটারি ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।’

হাইওয়ে পুলিশের কুমিল্লা অঞ্চলের পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক মো. শাহিনুর আলম খান বলেন, ‘তিন চাকার যানবাহন মহাসড়কে চলাচল সম্পূর্ণ অবৈধ। আমাদের হাইওয়ে পুলিশ প্রতি মাসে এসব যানবাহন জব্দ করে এবং চালকদের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দিচ্ছে। তবে চৌদ্দগ্রাম অংশে যানজটের বিষয় বিবেচনা করে শিগগির এসব অবৈধ থ্রি হুইলারের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হবে।’

কুমিল্লাযানজটঅটোরিকশাচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামছাপা সংস্করণমহাসড়কইউএনও
