ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটে ইরান, বিক্ষোভকারীরা ট্রাম্পতুষ্টি করছে বললেন খামেনি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘পতনের মুখে’ আছেন বলে মন্তব্য করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। দেশজুড়ে চলমান বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, ইরান কোনোভাবেই ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বা বিদেশি শক্তির হয়ে কাজ করা ‘ভাড়াটে দালালদের’ সহ্য করবে না।
খামেনি বিক্ষোভকারীদের ‘ভাঙচুরকারী’ ও ‘নাশকতাকারী’ আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেন—তারা ট্রাম্পের ইশারায় কাজ করছে। ভাষণে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের হাত ‘হাজারো ইরানির রক্তে রঞ্জিত’ এবং ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের আগে শাসন করা শাহের রাজবংশের মতোই একদিন ট্রাম্পকেও ক্ষমতা হারাতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, চাপের মুখে ইসলামি প্রজাতন্ত্র কখনোই পিছু হটবে না।
খামেনির এই বক্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন তাঁর দেশে ইন্টারনেট ও টেলিফোন সেবা বন্ধ করে দেওয়ার পরও বিক্ষোভকারীরা বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত রাস্তায় নেমে আসে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে রাজধানী তেহরানসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে আগুন জ্বালিয়ে সরকারবিরোধী স্লোগান দিতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম প্রথমবারের মতো চলমান বিক্ষোভ নিয়ে মুখ খুলেছে এবং দাবি করেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ‘সন্ত্রাসী এজেন্টরা’ সহিংসতা উসকে দিচ্ছে। তারা হতাহতের কথা স্বীকার করলেও বিস্তারিত জানায়নি।
বর্তমানে ইরানের যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ থাকায় বিক্ষোভের পূর্ণ চিত্র স্পষ্ট নয়। তবে এই আন্দোলন শুরু হয় অর্থনৈতিক সংকটকে কেন্দ্র করে এবং ধীরে ধীরে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রূপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট নিউজ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, ইরান জুড়ে চলমান বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৪২ জন নিহত এবং ২ হাজার ২৭০ জনের বেশি মানুষ আটক হয়েছেন।
এদিকে, ইরানের নির্বাসিত শাহের পুত্র রেজা পাহলভি আরও বিক্ষোভের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘বিশ্বের চোখ আপনাদের দিকে—রাস্তায় নামুন।’ বিক্ষোভে শাহের পক্ষেও স্লোগান শোনা যাচ্ছে, যা অতীতে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ছিল।
এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও তেহরানকে সতর্ক করে বলেছেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হলে ইরানকে ‘ভয়াবহ মূল্য’ দিতে হবে। তিনি ইঙ্গিত দেন, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে খামেনি হয়তো দেশ ছাড়ার কথাও ভাবছেন।
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে দেশটির কর্তৃপক্ষকে ‘সংযম প্রদর্শনের’ আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাজ্য। ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, যুক্তরাজ্য সরকার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মানুষের অধিকারকে সমর্থন করে।
প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমারের দপ্তরের এক মুখপাত্র বলেন, ইরানি কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই সংযম দেখাতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের অধিকার ও তথ্যপ্রাপ্তিসহ মৌলিক স্বাধীনতাগুলোকে সম্মান করতে হবে।
প্যারিসের এলিসি প্রাসাদে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে ডাউনিং স্ট্রিটের মুখপাত্র জানান, এই বিষয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের মূল মনোযোগ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানানো মানুষের পাশে থাকা।
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ টানা ১৩তম দিনের মতো অব্যাহত রয়েছে। রাজধানী তেহরানসহ দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়া এই আন্দোলনের মধ্যে দেশজুড়ে কার্যত ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বিক্ষোভকারীদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তাদের ‘স্যাবুটুর’ আখ্যা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন, বিক্ষোভকারীরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুশি করতেই রাস্তায় নেমেছেন।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিক্ষোভ দমনে সরকার যদি প্রাণঘাতী সহিংসতা চালায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে ‘খুব কঠোরভাবে আঘাত’ করবে।
গত ২৮ ডিসেম্বর তেহরানে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভের সূত্রপাত হয় ইরানি মুদ্রার ভয়াবহ দরপতনের পর। পরবর্তীতে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন শহরে। বিবিসি ভেরিফাই আন্দোলনের বিস্তার মানচিত্রের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছে।
এক ২৯ বছর বয়সী বিক্ষোভকারী বিবিসিকে বলেন, ‘মানুষ এখন আরও সাহসী হয়ে উঠছে। আমি বাজারে নিত্যপণ্য কিনতে গিয়েছিলাম, সেখানে দিনের আলোতেই মানুষ প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছিল।’
এদিকে, ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় ইরানের বাইরে থাকা অনেক প্রবাসী জানিয়েছেন, তারা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারছেন না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনার ওপর নির্ভর করেই পরিস্থিতি যাচাই করা হচ্ছে।
ইরানে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সরাসরি প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় বিবিসি ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়া, উপগ্রহচিত্র এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ব্যবহার করে তথ্য যাচাই করছে।
সরকারি দমন-পীড়নের আশঙ্কার মধ্যেও বিক্ষোভ থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
