ক্রিকেট

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৫১
তামিম ইকবালকে নিয়ে মন্তব্যের পর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
তামিম ইকবালকে নিয়ে মন্তব্যের পর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো ভারতেই হবে নাকি ভেন্যু বদলে শ্রীলঙ্কায় হবে—এই আলোচনায় এখন সরগরম দেশের ক্রিকেট। তামিম ইকবালের মতে, বিসিবি ভেন্যু পরিবর্তনের যে দাবি জানাচ্ছে, সেটা পরে বুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। তামিমের বক্তব্যের পর তাঁকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলেছেন বিসিবি পরিচালক ও অর্থ কমিটির চেয়ারম্যান এম নাজমুল ইসলাম। সামাজিক মাধ্যমে সেটার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাইজুল ইসলাম।

ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যেতে বিসিবির সিদ্ধান্ত নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সিটি ক্লাবে জিয়া আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তামিম সাংবাদিকদের অনেক কিছু বলেছেন। তাঁর কথা ভাইরাল হওয়ার পর ফেসবুকে তামিমকে ‘ভারতের দালাল’ তকমা দিয়েছেন নাজমুল। এর প্রতিবাদে আজ তাইজুল বলেন, ‘সাবেক জাতীয় অধিনায়ক তামিম ইকবালকে নিয়ে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের বক্তব্যে আমি হতবাক। একজন জাতীয় দলের ক্রিকেটার সম্পর্কে বোর্ড পরিচালকের এমন শব্দচয়ন শুধু রুচিহীনই নয়, তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং আমাদের ক্রিকেট সংস্কৃতির পরিপন্থী। এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমি দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

নাজমুল ইসলাম পোস্টটি ডিলিট করে দিলেও তাঁর পোস্ট এরই মধ্যে সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। তামিমকে নিয়ে করা বক্তব্যে নাজমুলের নৈতিকতা-পেশাদারত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাইজুল। ফেসবুকে বাংলাদেশের বাঁহাতি স্পিনার বলেন, ‘দায়িত্বশীল একটি পদে থেকে প্রকাশ্য এ ধরনের বক্তব্য দেওয়া বোর্ড কর্মকর্তাদের পেশাদারত্ব, নৈতিকতা ও আচরণবিধি নিয়েই গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়। এ কারণে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের প্রকাশ্যে ক্ষমাপ্রার্থনার পাশাপাশি তাঁকে যথাযথ জবাবদিহিতার আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি।’

প্রতিবাদ জানিয়েছেন জাতীয় দলের পেসার তাসকিন আহমেদও। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ক্রিকেট বাংলাদেশের প্রাণ। সেই ক্রিকেটে বড় অবদান রাখা সাবেক জাতীয় অধিনায়ককে ঘিরে সাম্প্রতিক এক মন্তব্য অনেককেই ভাবিয়েছে। দেশের একজন সাবেক ক্রিকেটারকে উদ্দেশ্য করে এ ধরনের বক্তব্য দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে সহায়ক নয় বলেই মনে করি। আশা করি, সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে এবং ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীল অবস্থান নেবে।’

নাজমুলের মন্তব্য ক্রিকেট সমাজের জন্য অপমানজনক বলে মনে করেন মুমিনুল, ‘সাবেক জাতীয় অধিনায়ক তামিম ইকবালকে নিয়ে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের মন্তব্য সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং দেশের ক্রিকেট সমাজের প্রতি অপমানজনক। একজন ক্রিকেটারের প্রতি এমন আচরণ বোর্ডের দায়িত্ব ও নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একজন সিনিয়র ক্রিকেটারকে ন্যূনতম সম্মানও দেওয়া হয়নি; বরং তাঁকে জনসম্মুখে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা হয়েছে। এত বড় দায়িত্বে বসে কোথায় এবং কীভাবে কথা বলতে হয়, তার মৌলিক শিষ্টাচারও এ ধরনের মন্তব্যে দেখা যায়নি। আমি এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালকের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ও তাঁকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার জোর দাবি জানাচ্ছি। বিসিবিকে দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’

তামিমকে নিয়ে নাজমুলের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে ক্রিকেটারদের কল্যাণ সংগঠন কোয়াব। মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স বাদ দেওয়ার পরই নিরাপত্তা ইস্যুটি জোরদার হয়েছে। এক ক্রিকেটারকেই যখন নিরাপত্তা দিতে পারছে না, বাংলাদেশ দলের বিশাল বহরকে কীভাবে নিরাপত্তা দেওয়া হবে—এই প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলসহ অনেকে। বিসিবির ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়ে গতকাল সাংবাদিকদের তামিম বলেছিলেন, ‘একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ওই আলোচনাগুলো (আইসিসির সঙ্গে আলোচনা) সম্পন্ন করার পর একটা মন্তব্য জানানো উচিত। প্রতিটা পদক্ষেপের পর যদি বিষয়গুলো প্রকাশ করেন, তাহলে খামাখা একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। যেটা এখন হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পর যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হয়ে যদি অন্য রকম হয় (ভারতে বিশ্বকাপ খেলা), তখন প্রথমে যা বলেছিলেন, সেটার উত্তর কী দেবেন? এটা ঠিক না। এই কারণে আমার কাছে মনে হয়, আপনারা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর জানান।’

সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে নাজমুল লেখেন, ‘এবার আরো একজন পরীক্ষিত ভারতীয় দালালের আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দুচোখ ভরে দেখল।’

তামিম ইকবাল
