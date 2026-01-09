Ajker Patrika

জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

বগুড়া প্রতিনিধি        
বগুড়া জেলা যুবদলের সহসভাপতি রেজাউল করিম লাবু। ছবি: সংগৃহীত
বগুড়া জেলা যুবদলের সহসভাপতি রেজাউল করিম লাবু। ছবি: সংগৃহীত

দলের সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখালেখি করার অভিযোগে বগুড়া জেলা যুবদলের সহসভাপতি রেজাউল করিম লাবুকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বগুড়া জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসান।

এর আগে শুক্রবার রাতে জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় নীতি ও আদর্শপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বগুড়া জেলা যুবদলের সহসভাপতি রেজাউল করিম লাবুকে প্রাথমিক সদস্যপদসহ দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বহিষ্কৃত নেতার কোনো ধরনের অপকর্মের দায়দায়িত্ব দল গ্রহণ করবে না। একই সঙ্গে যুবদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে সাংগঠনিক কোনো সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তবে বহিষ্কারের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রেজাউল করিম লাবু। তিনি বলেন, কোন কারণে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানেন না। তবে বিএনপি ও যুবদলের বিভিন্ন কমিটিতে আওয়ামী লীগের লোকজনকে প্রবেশ করানোর বিষয়টি নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। সে কারণেই তাঁকে বহিষ্কার করা হয়ে থাকতে পারে বলে তিনি ধারণা করছেন।

রেজাউল করিম লাবু আরও বলেন, নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে এবং অতীতে দলীয় আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা কী ছিল, তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে শনিবার (আজ) তিনি সংবাদ সম্মেলন করবেন।

বিষয়:

বগুড়া সদরঅভিযোগযুবদলসামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সম্পর্কিত

‘নির্বাচন কমিশন ধানের শীষ দিলেও আপত্তি নেই’

‘নির্বাচন কমিশন ধানের শীষ দিলেও আপত্তি নেই’

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েও পরীক্ষা দিলেন মেয়ে

বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েও পরীক্ষা দিলেন মেয়ে

জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

জ্যেষ্ঠ নেতাদের বিরুদ্ধে লেখালেখি করায় যুবদল নেতাকে বহিষ্কার

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস’: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার

শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় ‘প্রশ্নপত্র ফাঁস’: স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার