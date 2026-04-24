দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

চট্টগাম নগরের ইপিজেড এলাকায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর এক তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) ভুক্তভোগী তরুণী ইপিজেড থানায় এই অভিযোগ করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে একই থানাধীন ব্যারিস্টার কলেজ এলাকা থেকে নারীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার তরুণী একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আপ্রুমং মারমা, থুয়াইচিং মারমা, ওথাইইনু মারমা ও উক্রাজাই মারমা।
ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, ১৯ এপ্রিল রাত পৌনে ১২টা নাগাদ উক্রাজাই মারমা নামের এক নারীর সহায়তায় ভুক্তভোগী তরুণীকে একটি বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অন্য তিন আসামি ভুক্তভোগীকে আপত্তিকর কথা বলে এবং অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। একপর্যায়ে তাঁরা তাঁকে ধর্ষণ করেন। ধর্ষণের ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বাসা ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। পরে শুক্রবার ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করে।
