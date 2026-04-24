দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
গ্রেপ্তার চারজন। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগাম নগরের ইপিজেড এলাকায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর এক তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) ভুক্তভোগী তরুণী ইপিজেড থানায় এই অভিযোগ করেন। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে একই থানাধীন ব্যারিস্টার কলেজ এলাকা থেকে নারীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় মামলা হয়েছে। ধর্ষণের শিকার তরুণী একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আপ্রুমং মারমা, থুয়াইচিং মারমা, ওথাইইনু মারমা ও উক্রাজাই মারমা।

ইপিজেড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ আতিকুর রহমান বলেন, ১৯ এপ্রিল রাত পৌনে ১২টা নাগাদ উক্রাজাই মারমা নামের এক নারীর সহায়তায় ভুক্তভোগী তরুণীকে একটি বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অন্য তিন আসামি ভুক্তভোগীকে আপত্তিকর কথা বলে এবং অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। একপর্যায়ে তাঁরা তাঁকে ধর্ষণ করেন। ধর্ষণের ঘটনার পর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বাসা ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। পরে শুক্রবার ভুক্তভোগী তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে ঘটনায় জড়িত চারজনকে গ্রেপ্তার করে।

পাঠকের আগ্রহ

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

ভারত থেকে চিরতরে ইসরায়েল চলে গেলেন বিশেষ গোত্রের ২৫০ জন

ভারত থেকে চিরতরে ইসরায়েল চলে গেলেন বিশেষ গোত্রের ২৫০ জন

ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন চিকিৎসক রাজিবের

ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন চিকিৎসক রাজিবের

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

পিআরআইয়ের সেমিনার: মার্চেই ২০ হাজার কোটি টাকা ছাপিয়েছে সরকার

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ইসহাক, শেরেবাংলার নাতনি ফ্লোরা

এনসিপিতে যোগ দিচ্ছেন বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা ইসহাক, শেরেবাংলার নাতনি ফ্লোরা

সম্পর্কিত

টেকনাফে বিদেশি পিস্তলসহ কুখ্যাত মানব পাচারকারী আটক

টেকনাফে বিদেশি পিস্তলসহ কুখ্যাত মানব পাচারকারী আটক

শরণখোলায় জমি নিয়ে বিরোধে এক ব্যক্তি খুন

শরণখোলায় জমি নিয়ে বিরোধে এক ব্যক্তি খুন

লালপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫, মোটরসাইকেলে আগুন

লালপুরে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫, মোটরসাইকেলে আগুন

রামুতে বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

রামুতে বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি