Ajker Patrika
কক্সবাজার

রামুতে বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

কক্সবাজার প্রতিনিধি
অরবিন্দু বড়ুয়া কালুকে খুনের ঘটনায় জড়িত প্রধান আসামির ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন করেন এলাকাবাসী। আজ শুক্রবার বিকেলে রামু মৈত্রী বিহারসংলগ্ন মাঠে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের রামুতে অরবিন্দু বড়ুয়া কালু (৬০) নামের এক বৃদ্ধকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যার ঘটনায় প্রধান আসামি টাম্বু বড়ুয়াসহ জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন এলাকাবাসী ও স্বজনেরা। আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) বিকেলে উপজেলার রামু মৈত্রী বিহারসংলগ্ন মাঠে তাঁরা মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন স্থানীয় গ্রামবাসী বিমল বড়ুয়া, নিহত বৃদ্ধের স্ত্রী নমিতা বড়ুয়া, বোন বিধু বড়ুয়াসহ স্থানীয়রা।

নিহত কালুর বাড়ি রামু উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব মেরংলোয়ায়। অভিযুক্ত প্রধান আসামি টাম্বুও একই এলাকার বাসিন্দা।

জানা গেছে, ১৩ এপ্রিল ভোরে পূর্ব মেরংলোয়ায় মন্দিরের জন্য ফুল তুলতে যান কালু। এ সময় টাম্বু বড়ুয়া মদ খেয়ে মাতলামি করছিলেন। কালু এ নিয়ে কথা বলতে গেলে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে খুন করেন টাম্বু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে টাম্বু বড়ুয়া একটি রক্তমাখা ছুরিসহ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম ভুঁইয়া বলেন, এ ঘটনায় থানায় মামলা করা হয়েছে। প্রধান আসামি টাম্বু বড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখ হচ্ছে।

بيان

কক্সবাজারকুপিয়ে হত্যারামুচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরমানববন্ধন
ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

