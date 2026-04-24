Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

ডিবি পুলিশ সেজে স্বর্ণকার ভাইদের অপহরণের চেষ্টা, গ্রামবাসীর ধাওয়ায় ৪ ডাকাত আটক

গোপালগঞ্জ ও কোটালীপাড়া প্রতিনিধি
কোটালীপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্সের মেঝেতে পড়ে আছেন গণধোলাইয়ের শিকার দুই ডাকাত। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ডিবি পুলিশ সেজে দুই সোনা ব্যবসায়ী ভাইকে স্বর্ণালংকারসহ মাইক্রোবাসে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা ধাওয়া দিয়ে চার ডাকাতকে আটক করেছেন। পরে গণধোলাই দিয়ে তাঁদের পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার রামশীল ইউনিয়নের মুশরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ডাকাতদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে কোটালীপাড়ার বান্দর গ্রামে সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের পীড়ারবাড়ী ও স্লুইসগেটের মাঝামাঝি জায়গা থেকে একটি খেলনা পিস্তল, র‍্যাবের পোশাক ও হ্যান্ডকাফ উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ডাকাতেরা হলেন বরিশালের উজিরপুর উপজেলার পরমানশা গ্রামের রবিউল ঢালী (২৫), বাকেরগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ দুধাল গ্রামের ইলিয়াছ (৩২), একই গ্রামের পারভেজ (৩৩) ও বরগুনা জেলার বামনা উপজেলার জহির (৩৮)।

জানা গেছে, দুই সোনা ব্যবসায়ী ভাই শিবশংকর কর্মকার ও কৃষ্ণ কর্মকার রাতে বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার পয়সারহাটে দোকান বন্ধ করে কোটালীপাড়া উপজেলার রতাল গ্রামে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। কোটালীপাড়ার সিকিরবাজার এসে পৌঁছালে একটি মাইক্রোবাস থেকে চারজন ব্যক্তি ডিবি পরিচয় দিয়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যান। একপর্যায়ে ডাকাতেরা ছোট ভাই কৃষ্ণ কর্মকারকে মারধর করে সিকিরবাজার এলাকায় ফেলে রেখে যায় এবং বড় ভাই শিবশংকরকে স্বর্ণালংকারসহ নিয়ে যায়। ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গ্রামবাসীরা দ্রুত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিভিন্ন স্থানে গাছের গুঁড়ি ফেলে ডাকাতদের গাড়ির গতিরোধের চেষ্টা করা হয়। ডাকাতেরা গাড়ি ঘুরিয়ে বরিশালের আগৈলঝাড়া অভিমুখে পালানোর চেষ্টা করলে সেখানেও স্থানীয় বাসিন্দারা রিকশা-ভ্যান দিয়ে বাধা সৃষ্টি করেন। ডাকাত দল সড়ক পরিবর্তন করে রামশীল ইউনিয়নের মুশরিয়ার দিকে গেলে লোকজন মিলে প্রথমে দুই ডাকাতকে আটক করতে সক্ষম হন। পরে তাঁরা খোঁজাখুঁজি করে আরও দুই ডাকাতকে আটক করেন। তবে অন্য পাঁচ ডাকাত স্বর্ণালংকার নিয়ে মাইক্রোবাস ফেলে পালিয়ে যায়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিয়াজ মাহমুদ বলেন, এ বিষয়ে কোটালীপাড়ায় একটি মামলা হয়েছে।

