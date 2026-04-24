Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় নারী নিহত

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঘটনাস্থলে স্থানীয় লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহে ট্রাকচাপায় শাম্মী আক্তার (৪০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) বেলা দেড়টার দিকে শহরের আরাপপুর জামতলা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শাম্মী কুষ্টিয়া জেলার মিনাপাড়া এলাকার মিজানুর রহমানের স্ত্রী।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের লিডার আব্দুর রাজ্জাক বলেন, কুষ্টিয়া থেকে মোটরসাইকেলে স্ত্রী শাম্মী আক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ঝিনাইদহ শহরের হামদহ এলাকায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে আসছিলেন মিজানুর রহমান। জামতলা এলাকায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়েন শাম্মী আক্তার। সে সময় পেছন থেকে আসা বালুবোঝাই একটি ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

ঝিনাইদহ সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রোকনুজ্জামান বলেন, ওই নারীর মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ট্রাকটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

ঝিনাইদহদুর্ঘটনানিহতখুলনা বিভাগনারীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

