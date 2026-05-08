গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন রাজপথে গড়াবে: নাহিদ ইসলাম

বিএনপি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কথা বলছে, কিন্তু সংবিধান সংস্কারের জন্য গণভোটের বিষয়ে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য রাখছে না। গণভোটের রায় সংসদে বাস্তবায়ন না হলে আন্দোলন রাজপথে গড়াবে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম। গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ মে) রাত সাড়ে ৮টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) সাংবাদিকদের সামনে এসব কথা বলেন তিনি।
এদিন সন্ধ্যায় চবিতে সফরে আসেন বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম ও কুমিল্লা-৪ আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল্-ফোরকান ও উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তাঁরা। সাক্ষাৎকালে স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা, জুলাই আন্দোলনে চবির দুজন শহীদ হৃদয় তরুয়া, ফরহাদসহ শিক্ষার্থীদের অবদানের কথা স্মরণ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় যেন দলীয়করণ না হয় সে বিষয়ে উপাচার্যকে আহ্বান জানান নাহিদ ইসলাম।
পরে চাকসু নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে চবি সাংবাদিক সমিতির (চবিসাস) কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন চিফ হুইপ।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘৫ আগস্টের পর থেকেই আমরা দেশে গণতান্ত্রিক পরিবর্তন চেয়ে আসছি। বিএনপি জুলাই সনদ বাস্তবায়নের কথা বলছে, কিন্তু গণভোটের ব্যাপারে তারা কোনো স্পষ্ট বক্তব্য রাখছে না। দেশে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব, জ্বালানি সংকট, হাম সংকট ইত্যাদির মধ্যে থেকে আমরা চাই না এ নিয়ে আন্দোলন রাজপথে গড়াক। তবে সংসদে সমাধান না হলে আন্দোলন রাজপথে গড়াবে এবং এটা নির্ভর করবে সরকারের ওপর। সরকার পুরোনো ব্যবস্থা চায় কি না তারাই ভালো বলতে পারবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, দলীয়করণ ইত্যাদির বিরুদ্ধেই ছাত্রদের এবং দল হিসেবে আমাদেরও অবস্থান ছিল এবং আছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসিকেও বলেছি, এখানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেন স্বচ্ছতা থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন দলীয়করণ না হয়। ভিসির রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত অবস্থান বা মত যা-ই হোক না কেন, প্রশাসনের দায়িত্বে উনাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।’
অগ্রিম টিকিট বিক্রির বিষয়ে শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের জেনারেল ম্যানেজার জীবন চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে বলেন, শুক্রবার সকাল থেকেই তাঁদের সব টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। সব টিকিট অনলাইনে দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি কাউন্টার থেকেও বিক্রি করা হচ্ছে।৪ মিনিট আগে
অগ্রিম টিকিট বিক্রির বিষয়ে শ্যামলী এন আর ট্রাভেলসের জেনারেল ম্যানেজার জীবন চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে বলেন, শুক্রবার সকাল থেকেই তাঁদের সব টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। সব টিকিট অনলাইনে দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি কাউন্টার থেকেও বিক্রি করা হচ্ছে।২৬ মিনিট আগে
মহসিন মোল্যা দীর্ঘ সাত বছর প্রবাসে থাকার পর তিন বছর আগে দেশে ফিরে ইজিবাইক চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ শুরু করেন। বিয়ের এক দশক পার হলেও এই দম্পতির কোনো সন্তান ছিল না। সম্প্রতি সালমা বেগমের আলট্রাসনোগ্রাফি রিপোর্টে ছয়টি সন্তানের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। তবে বাস্তবে তিনি সাত সন্তানের জন্ম দেন।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি হঠাৎ ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (৭ মে) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া চত্বরে শিক্ষার্থীরা..১ ঘণ্টা আগে