সিটি ব্যাংকে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিভাগে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান পাস হতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
চাকরির ধরন: বেসরকারি।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ মে, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
