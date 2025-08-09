নেশা করতে স্ত্রীর বেতনের টাকা দাবি, না পেয়ে হাতুড়িপেটায় হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে নেশার টাকা চেয়ে না পেয়ে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানার মাইজপাড়া এলাকায় নিজ বাসায় আছমা বেগম (৪১) নামের ওই গৃহবধূ খুনের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর প্রতিবেশী ও স্বজনেরা মিলে গৃহবধূর স্বামী মো. বেল্লাল হোসেনকে (৪৫) ধরে পুলিশে তুলে দেন।
বেল্লালের বাড়ি ভোলা জেলায়। এ দম্পতির ১৭ বছর বয়সের এক ছেলে রয়েছে বলে জানা গেছে।
একই এলাকার বাসিন্দা আছমার মামা মো. আনোয়ার জানান, আছমা পোশাক কারখানায় চাকরি করত। বেল্লাল সেফটিক ট্যাংক পরিষ্কারের কাজ করত। সে নিয়মিত ইয়াবা ও গাঁজা সেবন করে। নেশার টাকার জন্য নিয়মিত স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল ও মারধর করত।
আনোয়ার বলেন, গত বৃহস্পতিবার আছমা বেতন পেয়েছে। বেল্লাল বেতনের টাকাগুলো তার হাতে দেওয়ার জন্য বলে। কিন্তু আছমা দিতে না চাইলে তার সঙ্গে শুক্রবার রাতে ঝগড়া শুরু করে। তাঁকে মারধর করতে থাকে। ছেলে তখন পাশের রুমে ছিল। একপর্যায়ে সে তার মায়ের চিৎকার শুনতে পায়। তখন সে ওই কক্ষে গিয়ে দেখতে পায়, তার বাবা হাতুড়ি নিয়ে তাঁর মাকে মারছে। মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার পর তার মা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।
আনোয়ার জানান, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান। বাসার জানালা দিয়ে দেখেন, আছমা মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখন আছমার ছেলে দরজা খুলে দিলে তিনি ভেতরে ঢোকেন। পরে সবাই মিলে বেল্লালকে আটকে রাখেন।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাবউদ্দিন বলেন, নেশার টাকার জন্য ঝগড়ার একপর্যায়ে স্বামীর হাতুড়ির আঘাতে স্ত্রী মারা যান। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করা হয়েছে।
চট্টগ্রামে নেশার টাকা চেয়ে না পেয়ে স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার (৮ আগস্ট) গভীর রাতে চট্টগ্রাম নগরীর বন্দর থানার মাইজপাড়া এলাকায় নিজ বাসায় আছমা বেগম (৪১) নামের ওই গৃহবধূ খুনের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর প্রতিবেশী ও স্বজনেরা মিলে গৃহবধূর স্বামী মো. বেল্লাল হোসেনকে (৪৫) ধরে পুলিশে তুলে দেন।
বেল্লালের বাড়ি ভোলা জেলায়। এ দম্পতির ১৭ বছর বয়সের এক ছেলে রয়েছে বলে জানা গেছে।
একই এলাকার বাসিন্দা আছমার মামা মো. আনোয়ার জানান, আছমা পোশাক কারখানায় চাকরি করত। বেল্লাল সেফটিক ট্যাংক পরিষ্কারের কাজ করত। সে নিয়মিত ইয়াবা ও গাঁজা সেবন করে। নেশার টাকার জন্য নিয়মিত স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল ও মারধর করত।
আনোয়ার বলেন, গত বৃহস্পতিবার আছমা বেতন পেয়েছে। বেল্লাল বেতনের টাকাগুলো তার হাতে দেওয়ার জন্য বলে। কিন্তু আছমা দিতে না চাইলে তার সঙ্গে শুক্রবার রাতে ঝগড়া শুরু করে। তাঁকে মারধর করতে থাকে। ছেলে তখন পাশের রুমে ছিল। একপর্যায়ে সে তার মায়ের চিৎকার শুনতে পায়। তখন সে ওই কক্ষে গিয়ে দেখতে পায়, তার বাবা হাতুড়ি নিয়ে তাঁর মাকে মারছে। মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার পর তার মা মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। মাথা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে।
আনোয়ার জানান, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে তিনি সেখানে যান। বাসার জানালা দিয়ে দেখেন, আছমা মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তখন আছমার ছেলে দরজা খুলে দিলে তিনি ভেতরে ঢোকেন। পরে সবাই মিলে বেল্লালকে আটকে রাখেন।
বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আফতাবউদ্দিন বলেন, নেশার টাকার জন্য ঝগড়ার একপর্যায়ে স্বামীর হাতুড়ির আঘাতে স্ত্রী মারা যান। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করা হয়েছে।
গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনের উত্তর পাশে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর পদ্মা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনসহ একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।২৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে এক ব্যক্তির খণ্ডিত মাথা উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার রাত ৮টার দিকে টঙ্গীর বনমালা রেলগেট এলাকার একটি বহুতল ভবনের দ্বিতীয় তলার টয়লেটের ফলস ছাদে ওই খণ্ডিত মাথার সন্ধান মিলেছে।২৭ মিনিট আগে
স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়াসহ ৩ দফা দাবিতে তৃতীয় দিনের মতো ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ করা নিয়ে মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ও বাসশ্রমিকেরা। আজ শনিবার দুপুরের দিকে নথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের সামনের ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে।৩৫ মিনিট আগে
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গলা কেটে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাত আসামির প্রত্যেকের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।১ ঘণ্টা আগে