বরগুনায় জামায়াতের বিরুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলন

বরগুনা-২ আসনে নির্বাচনী প্রচারকালে ইসলামী আন্দোলনের নেতা মাওলানা নাসির উদ্দিন ও তাঁর মায়ের ওপর জামায়াত কর্মীদের হামলার প্রতিবাদে বেতাগীতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে ইসলামী আন্দোলনের বেতাগী উপজেলা কার্যালয় এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মুফতি মিজানুর রহমান কাশেমী।
সংবাদ সম্মেলনে কাশেমী অভিযোগ করেন, শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে বামনায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ডা. সুলতান আহমেদের কর্মী মো. হাসিব (২৫), মো. ইউনুসসহ (২৬) অজ্ঞাতনামা কয়েকজন পূর্বপরিকল্পিতভাবে নাসির উদ্দীনের (৪০) ওপর হামলা করে। এ সময় কিল-ঘুষি ও লাঠিসোঁটা দিয়ে মারধর করে তাঁকে গুরুতর আহত করে। ছেলেকে রক্ষা করতে গেলে তাঁর ৮০ বছর বয়সী বৃদ্ধ মা মিনারা খাতুনের ওপরও হামলা করা হয়। হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত বরগুনা-২ আসনের প্রার্থী মুফতি মিজানুর রহমান কাশেমী বলেন, একজন আলেম ও তাঁর অসহায় মায়ের ওপর এ ধরনের হামলা শুধু রাজনৈতিক সহিংসতা নয়; বরং এটি নারীর সম্মান, পারিবারিক মর্যাদা এবং মানবিক মূল্যবোধের চরম লঙ্ঘন।
তিনি ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
প্রায় আড়াই মাস ভারতের কারাগারে বন্দী থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরেছেন ১২৮ জন মৎস্যজীবী। দুই দেশের মধ্যকার সমঝোতা ও বন্দিবিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁদের দেশে পাঠানো হয়।৩১ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজকর্ম বিভাগের এক নারী শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসংলগ্ন মেহেরচণ্ডীর একটি বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা। পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (রামেক) নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন২ ঘণ্টা আগে
শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি রেজাউল করিমের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার বিকেল ৪টায় জেলা জামায়াতের উদ্যোগে শহরের মাইসাহেবা মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডিসি গেটে গিয়ে এটি শেষ হয়।২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে এক সাংবাদিকের স্ত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় সাংবাদিক নিজেও বাসায় আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। রাজশাহী শহরের হড়গ্রাম বাজার এলাকার একটি বাসায় শুক্রবার সন্ধ্যার পর এ ঘটনা ঘটেছে।২ ঘণ্টা আগে