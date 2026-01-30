Ajker Patrika
দ্বিপক্ষীয় সমঝোতায় ভারতের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন ১২৮ মৎস্যজীবী

বাগেরহাট ও মোংলা প্রতিনিধি 
ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফেরা জেলেদেরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন, মোংলা। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় আড়াই মাস ভারতের কারাগারে বন্দী থাকার পর অবশেষে দেশে ফিরেছেন ১২৮ জন মৎস্যজীবী। দুই দেশের মধ্যকার সমঝোতা ও বন্দিবিনিময় চুক্তির অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁদের দেশে পাঠানো হয়।

শুক্রবার ওই জেলেদেরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন, মোংলা। ভারতের কারাগারে নির্যাতনের অভিযোগ করলেও দেশে ফিরতে পেরে খুশি জেলেরা। তাঁদের বাড়ি কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলায় বলে জানা গেছে।

মুক্ত ১২৮ জেলের একজন কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার রবিউল আলমের ১২ বছরের ছেলে তাহমিদুল ইসলাম। সংসারের অভাব ঘোচাতে চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে সাগরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। এক দিন পরেই ভুলবশত সীমানা অতিক্রম করলে ভারতীয় নৌবাহিনীর হাতে আটক হয়। আটকের পর নির্যাতনের শিকার হওয়ার কথা জানায় তাহমিদ। প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতার কথা জানালেন অন্যরাও।

মুক্তি পাওয়া আরেক জেলে জাহিদ মোহাম্মাদ সবুজ বলেন, ‘কুয়াশার কারণে আমরা ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করি। তাদের নৌবাহিনী আমাদের আটকের পর মারধর করে। এরপরে কারাগারে নিয়ে যায়, সেখানেও কারারক্ষী ও অন্য বন্দীরা আমাদের মারধর করে। বাংলাদেশি হওয়ায় ঘৃণার চোখে দেখত আমাদের।’

মো. ফয়সাল নামের এক জেলে বলেন, ‘আমরা যে কারাগারে ছিলাম, সেখানে বাংলাদেশি আরও ৪২ জন বন্দী আছেন। তাঁদেরও দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া দরকার।’

কোস্ট গার্ড সূত্র জানায়, বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণরত অবস্থায় গত ১৮ এবং ২৩ অক্টোবর দুটি ভারতীয় ফিশিং বোট ও ২৩ জন জেলেকে আটক করেন নৌবাহিনীর সদস্যরা। অপরদিকে, গত ১৬, ১৭, ১৯ ও ৩০ নভেম্বর ভারতীয় জলসীমায় মৎস্য আহরণের অভিযোগে পাঁচটি বাংলাদেশি ফিশিং বোটসহ ১২৮ জেলেকে আটক করে ভারতীয় কোস্ট গার্ড।

কোস্ট গার্ড সূত্র আরও জানায়, পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে তাঁদের বিষয়ে বন্দিবিনিময়ের সিদ্ধান্ত হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে আটক থাকা ২৩ জন ভারতীয় জেলেকে দুটি ফিশিং বোটসহ ভারতীয় কোস্ট গার্ডের কাছে হস্তান্তর করা হয়। একই সঙ্গে ভারতে আটক থাকা ১২৮ জন বাংলাদেশি জেলেসহ পাঁচটি ফিশিং বোট গ্রহণ করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। মুক্তি পাওয়া জেলেদের বাড়ি কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলায়।

কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন, মোংলার জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমঝোতায় উভয় দেশের কোস্ট গার্ডের তত্ত্বাবধানে বন্দিবিনিময় সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশি জেলেরা তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরেছেন।

জেলেদের উদ্দেশে মেসবাউল ইসলাম বলেন, নিরাপত্তার স্বার্থে সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হতে হবে। কোনোভাবেই ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করা যাবে না।

বাগেরহাটখুলনা বিভাগভারতবাগেরহাট সদরকারাগারজেলার খবর
