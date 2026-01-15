Ajker Patrika

চকরিয়ায় বাসের ধাক্কায় আহত মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
বাপ্পারাজ মল্লিক । ছবি: সংগৃহীত
বাপ্পারাজ মল্লিক । ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আহত মোটরসাইকেল আরোহী বাপ্পারাজ মল্লিক মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। এর আগে গতকাল বুধবার দুপুরে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কৈয়ারবিল ইসলামনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত বাপ্পারাজ মল্লিকের (৩৫) বাড়ি চকরিয়া উপজেলার হারবাং ইউনিয়নের মল্লিকপাড়ায়। পেশায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের টেকনিশিয়ান পদে চাকরি করতেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাপ্পারাজ মল্লিক মোটরসাইকেল চালিয়ে পারিবারিক কাজে চকরিয়া পৌর সদরে আসছিলেন। মোটরসাইকেলটি চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের কৈয়ারবিল ইসলামনগর এলাকায় পৌঁছালে কক্সবাজারগামী হানিফ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন বাপ্পারাজকে উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চমেকে পাঠানো হয়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা নেওয়ার পথে মারা যান।

চিরিংগা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুল আমিন বলেন, ঢাকা নেওয়ার পথে গুরুতর আহত বাপ্পারাজ মারা গেছেন বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে। বাসের চালক ও সহকারী পলাতক রয়েছেন। আইনি পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

কক্সবাজারবাসচকরিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
এলাকার খবর
