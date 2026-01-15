Ajker Patrika

বিপিএল ম্যাচ বাতিল, মেট্রোরেলের বাড়তি ট্রিপ চলবে না

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ১৫
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) উপলক্ষে মেট্রোর চারটি অতিরিক্ত ট্রিপ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ডিএমটিসিএল। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিপিএলের নির্ধারিত ম্যাচ বাতিল হওয়ায় আগামীকাল মেট্রোরেলের অতিরিক্ত চারটি ট্রিপ পরিচালিত হবে না।

আজ ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির (এমআরটি) লাইন-৬-এর উপপ্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী এ তথ্য জানিয়েছেন।

মো. আহসান উল্লাহ শরিফী জানান, শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, মিরপুরে অনুষ্ঠিত বিপিএলের ম্যাচের দিনগুলোতে ১৫ থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন চারটি করে অতিরিক্ত ট্রিপ পরিচালনার পরিকল্পনা ছিল। তবে আজ ম্যাচ বাতিলের কারণে আপাতত সেই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

এদিকে, পরবর্তী ম্যাচের দিনগুলোতে পরিস্থিতি অনুযায়ী অতিরিক্ত ট্রিপ পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাবিপিএলমেট্রোরেলডিএমটিসিএল
