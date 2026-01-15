নবাবগঞ্জে নারী মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকার নবাবগঞ্জে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ফুলমতি নামের এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে থানা-পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার শোল্লা ইউনিয়নের উত্তর বালুখণ্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নবাবগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল শোল্লা ইউনিয়নের উত্তর বালুখণ্ড গ্রামের পচু মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করলে ফুলমতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তাঁর এক সহযোগী কৌশলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।
অভিযানকালে গ্রেপ্তারকৃত আসামির হেফাজত ও ঘর তল্লাশি করে ২১০টি ইয়াবা বড়ি, ৫০০ গ্রাম গাঁজা এবং মাদক বিক্রির নগদ ৫০ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।
নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, গ্রেপ্তারকৃত নারী দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক কারবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।
