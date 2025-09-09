চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসক আনোয়ারকে অপসারণ, দায়িত্বে নূরুল্লাহ নূরী

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের মুখে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (সিসিসিআই) প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশাকে অপসারণ করা হয়েছে। নতুন প্রশাসক হিসেবে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরীকে নিয়োগ দেওয়া হয়।
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-১ অনুবিভাগের উপসচিব চৌধুরী সামিয়া ইয়াসমীন স্বাক্ষরিত অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
আদেশে বলা হয়, চেম্বারের প্রশাসক হিসেবে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশার মেয়াদ এক বছর পূর্ণ হওয়ায় সরকারের অনুমোদনক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোহাম্মদ নূরুল্লাহ নূরীকে নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পন্ন করা পর্যন্ত প্রশাসক হিসেবে নির্দেশক্রমে নিয়োগ করা হলো।
এর আগে গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রশাসক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশার অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে ব্যবসায়ীদের একটি অংশ। নগরের আগ্রাবাদ এলাকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চেম্বার কার্যালয়ের সামনে বৈষম্যবিরোধী ব্যবসায়ী ফোরামের ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
‘বৈষম্যবিরোধী ব্যবসায়ী ফোরাম’-এর ব্যানারে আয়োজিত এ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ব্যবসায়ীরা বলেন, বৈষম্যের শিকার ব্যবসায়ীরা ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর আন্দোলন করে হাজ্জাজ (সাবেক চেম্বার প্রেসিডেন্ট) গংদের হটিয়ে চেম্বার উদ্ধার করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর হয়ে গেলেও এখানকার ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তাই বর্তমান প্রশাসকের পদত্যাগের দাবি ও সরকার যেন প্রশাসক পদে তৃতীয় দফা মেয়াদ না বাড়ায়, সে দাবি জানান ব্যবসায়ীরা।
গত বছরের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর সেপ্টেম্বরের দিকে চেম্বারের পর্ষদ ভেঙে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আনোয়ার পাশাকে। প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ১১ মাস পর চট্টগ্রাম চেম্বারের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। আগামী ১ নভেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর আগে চেম্বারে পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ লতিফের ছেলে ওমর হাজ্জাজের নেতৃত্বাধীন ২৪ সদস্যের কমিটি।
