সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে চলছে যৌথ বাহিনী অভিযান, অংশ নিয়েছে ৪ হাজার সদস্য

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে আজ সোমবার সকাল থেকে অভিযান শুরু করেছে যৌথ বাহিনীর। সকাল ৬টায় থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে সেনাবাহিনী, র্যাব, পুলিশের প্রায় চার হাজার সদস্য অংশ নিয়েছে।
অভিযানের বিষয়টি সকাল ৭টার দিকে বিভিন্ন গণমাধ্যমের কাছে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গণমাধ্যম) মো. রাসেল।
জানা গেছে, যৌথ বাহিনীর সদস্যরা আজ সকাল থেকে জঙ্গল সলিমপুরের চারপাশ ঘিরে ফেলে। অভিযান শুরুর পর কেউ পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য এলাকায় প্রবেশ ও বের হওয়ার পথগুলোতে বসানো হয়েছে তল্লাশিচৌকি। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। এর আগে ওই এলাকায় অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হওয়ায় এবারের অভিযানে ভিন্ন কৌশল নেওয়া হয়েছে।
এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার দুর্গম অঞ্চল জঙ্গল সলিমপুরে অভিযানে গিয়ে সশস্ত্র এক সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করে ফেরার পথে হামলার মুখে পড়েন র্যাব সদস্যরা। সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন নিহত হন র্যাব-৭-এর উপসহকারী পরিচালক (নায়েব সুবেদার) মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া। এ ঘটনায় র্যাবের আরও তিন সদস্য আহত হন।
এর পরপরই সলিমপুর জঙ্গল এলাকায় পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়েছিল।
মোতালেব হোসেন ভূঁইয়ার নিহত হওয়ার ঘটনায় সীতাকুণ্ড থানায় মামলা করে র্যাব। এতে প্রধান আসামি করা হয় মোহাম্মদ ইয়াসিনকে। মামলায় ইয়াসিন, নুরুল হক ভান্ডারীসহ ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয় আরও ২০০ জনকে।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, র্যাব সদস্যরা আসামি ধরতে গেলে তাঁদের ওপর সন্ত্রাসী মোহাম্মদ ইয়াসিনের নির্দেশে রামদা, কিরিচ ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালানো হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় র্যাবের আটক করা এক আসামিকে। চার র্যাব সদস্যকে অপহরণ করে নিয়ে যান আসামিরা। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে।
রোববার সন্ধ্যায় সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি মডেল থানার তাঁতিপাড়া পয়েন্ট এলাকা থেকে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার বাসিন্দা সুহেল সরকারকে (২২) ১৪-১৫ জন দুষ্কৃতকারী জোরপূর্বক অপহরণ করে। পরে তাঁতিপাড়ার নাজমা নিবাস নামের একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় তাঁকে অবৈধভাবে...২ ঘণ্টা আগে
যশোরের অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া এলাকায় পৃথক অভিযানে ৫৬ বস্তা সরকারি সার জব্দ করেছে প্রশাসন। এ সময় সার পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত একটি নছিমন জব্দ ও এর চালক সাবিরুল মোল্যাকে আটক করা হয়েছে। সাবিরুল মোল্যা নওয়াপাড়ার আমডাঙ্গা গ্রামের হাফিজুর মোল্লার ছেলে।২ ঘণ্টা আগে
স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ধ্যার পর ঘরের দরজা-জানালা আটকে রেখেও নিস্তার মিলছে না; আর বাইরে বের হলে তো কথাই নেই। ড্রেনগুলোর বদ্ধ পানি আর যত্রতত্র জমে থাকা আবর্জনাই এই মশার প্রধান উৎস বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা।৩ ঘণ্টা আগে
রোববার (৮ মার্চ) দুপুরে ফরিদপুর জেলা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন তিনি। এরপরেই জেলগেটে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন শহিদুল ইসলাম বাবুল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়া সিদ্দিক মিঞা ভাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে রয়েছেন এবং আলগী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।৩ ঘণ্টা আগে