নৌ-পুলিশ প্রধানসহ পুলিশের ৫ অতিরিক্ত আইজিপিকে বাধ্যতামূলক অবসর

নৌ-পুলিশের প্রধান কুসুম দেওয়ানসহ বাংলাদেশ পুলিশের পাঁচজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শককে (অতিরিক্ত আইজিপি) বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার।
অবসরে পাঠানো বাকি চার অতিরিক্ত আইজিপি হলেন আবু হাসান মুহম্মদ তারিক, মোহা. আবদুল আলীম মাহমুদ, মো. মাসুদুর রহমান ভুঞা এবং মো. তওফিক মাহবুব চৌধুরী।
তাদের মধ্যে আবু হাসান মুহম্মদ তারিক ও মোহা. আবদুল আলীম মাহমুদ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে মন্ত্রণালয়ে রয়েছেন।
এছাড়া মো. মাসুদুর রহমান ভুঞা পুলিশ সদর দপ্তরে (টিআর পদে) এবং তওফিক মাহবুব চৌধুরী রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
গতকাল রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী স্বাক্ষরিত পৃথক পাঁচটি প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, তাঁরা বিধি অনুযায়ী অবসরজনিত সুবিধাদি পাবেন। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
ইরান–ইসরায়েল সংঘাতের মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে নিহত প্রবাসী বাংলাদেশি আহমেদ আলীর মরদেহ দেশে পৌঁছেছে। আজ সোমবার (৯ মার্চ) সকাল ৮টা ২০ মিনিটে এমিরেটস এয়ারলাইন্সের ইকে–৫৮২ ফ্লাইটে তাঁর মরদেহ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়।১৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সরকারি দলের সংসদীয় সভা বসতে যাচ্ছে আগামী ১১ মার্চ (বুধবার)। এদিন বেলা ১১টায় সংসদ ভবনের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার (৯ মার্চ) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংসদ সচিবালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।২২ মিনিট আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ট্রেনে ঈদ যাত্রার শেষ দিনের টিকিট বিক্রি হচ্ছে আজ সোমবার (৯ মার্চ)। আজ মিলছে আগামী ১৯ মার্চের ট্রেনের টিকিট। টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার প্রথম আধা ঘণ্টায় শুধু পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিটের জন্য রেলের ওয়েবসাইট ও অ্যাপে প্রায় ৮২ লাখ হিট হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সকাল ৮টা থেকে অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে ১৯ মার্চের (বৃহস্পতিবার) রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের আন্তনগর ট্রেনগুলো টিকিট। এর পর দুপুর ২টায় বিক্রি শুরু হবে একইদিনের পূর্বাঞ্চলের আন্তনগর ট্রেনের টিকিট।৪ ঘণ্টা আগে