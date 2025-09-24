লক্ষ্মীপুরে স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মারধর: আহত ২০, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুরে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকে শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অন্তত ২০ জনকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে পৌরসভার উত্তর মজুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা করেছেন। পুলিশ অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত সুমন হোসেন ওই এলাকার ফয়েজ আহমেদের ছেলে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অভিযুক্ত সুমন মাদকাসক্ত।
পুলিশ ও শিক্ষকদের সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে যথারীতি বিদ্যালয়ে পাঠদান চলছিল। হঠাৎ সুমন হোসেন নামের এক যুবক স্কুলের ওয়াশরুমে প্রবেশ করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা তাঁকে বাধা দেয়। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে স্কুলের লাইব্রেরিতে ঢুকে গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি শিক্ষক সেতারা পারভীন ও শিক্ষার্থী রেদোয়ান হাসান রুপম, মো. ইয়াসিন, অনুশ্রী রানী দাস, আনাফ শাহরিয়ারসহ অন্তত ২০ জনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। শিক্ষার্থীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে সুমনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। আহত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সুমন এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি ও নেশাগ্রস্ত। এর আগেও শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। নতুন করে এই হামলার ঘটনায় তাঁরা ক্ষুব্ধ এবং সুমনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বলেন, ‘হঠাৎ একজন যুবক এসে আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। তাকে বাধা দিতে গেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপরও সে হামলা করে। বিদ্যালয়ের দরজা-জানালাও ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এবং এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’
লক্ষ্মীপুরে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকে শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অন্তত ২০ জনকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে পৌরসভার উত্তর মজুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা করেছেন। পুলিশ অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত সুমন হোসেন ওই এলাকার ফয়েজ আহমেদের ছেলে।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অভিযুক্ত সুমন মাদকাসক্ত।
পুলিশ ও শিক্ষকদের সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে যথারীতি বিদ্যালয়ে পাঠদান চলছিল। হঠাৎ সুমন হোসেন নামের এক যুবক স্কুলের ওয়াশরুমে প্রবেশ করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা তাঁকে বাধা দেয়। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে স্কুলের লাইব্রেরিতে ঢুকে গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি শিক্ষক সেতারা পারভীন ও শিক্ষার্থী রেদোয়ান হাসান রুপম, মো. ইয়াসিন, অনুশ্রী রানী দাস, আনাফ শাহরিয়ারসহ অন্তত ২০ জনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। শিক্ষার্থীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে সুমনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। আহত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সুমন এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি ও নেশাগ্রস্ত। এর আগেও শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। নতুন করে এই হামলার ঘটনায় তাঁরা ক্ষুব্ধ এবং সুমনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বলেন, ‘হঠাৎ একজন যুবক এসে আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। তাকে বাধা দিতে গেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপরও সে হামলা করে। বিদ্যালয়ের দরজা-জানালাও ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এবং এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’
সাভারের হেমায়তপুরে জয়নাবাড়ি এলাকায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতেরা এ সময় নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুটে নিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী শাহজাহানের বাড়িতে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটেছে।১১ মিনিট আগে
পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে রিপোর্ট তৈরিসহ ভোক্তা অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে চাঁদপুরে ডায়াগনস্টিকমালিকদের ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বুধবার শহরের স্টেডিয়াম রোডে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও যৌথ বাহিনীর অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।১৬ মিনিট আগে
রাজধানীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টাকালে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ২৪৪ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে ১৪টি ককটেল ও সাতটি ব্যানার উদ্ধার করা হয়েছে।৩৭ মিনিট আগে
গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি রাসায়নিকের গুদামে আগুন নেভাতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে নিহত ফায়ার ফাইটার শামীমের লাশ তাঁর নিজ গ্রাম নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার পিজাহাতিতে দাফন করা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে কেন্দুয়া উপজেলার পিজাহাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক...৩৯ মিনিট আগে