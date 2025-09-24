Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

লক্ষ্মীপুরে স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মারধর: আহত ২০, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি
অভিযুক্ত সুমন হোসেনকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
অভিযুক্ত সুমন হোসেনকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

লক্ষ্মীপুরে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকে শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ অন্তত ২০ জনকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে পৌরসভার উত্তর মজুপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান চলাকালে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বাদী হয়ে সদর থানায় একটি মামলা করেছেন। পুলিশ অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত সুমন হোসেন ওই এলাকার ফয়েজ আহমেদের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল মোন্নাফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অভিযুক্ত সুমন মাদকাসক্ত।

পুলিশ ও শিক্ষকদের সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে যথারীতি বিদ্যালয়ে পাঠদান চলছিল। হঠাৎ সুমন হোসেন নামের এক যুবক স্কুলের ওয়াশরুমে প্রবেশ করতে চাইলে শিক্ষার্থীরা তাঁকে বাধা দেয়। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে স্কুলের লাইব্রেরিতে ঢুকে গালিগালাজ শুরু করেন। একপর্যায়ে তিনি শিক্ষক সেতারা পারভীন ও শিক্ষার্থী রেদোয়ান হাসান রুপম, মো. ইয়াসিন, অনুশ্রী রানী দাস, আনাফ শাহরিয়ারসহ অন্তত ২০ জনকে এলোপাতাড়ি মারধর করেন। শিক্ষার্থীদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে সুমনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। আহত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সুমন এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি ও নেশাগ্রস্ত। এর আগেও শিক্ষার্থীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। নতুন করে এই হামলার ঘটনায় তাঁরা ক্ষুব্ধ এবং সুমনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসিনা আক্তার বলেন, ‘হঠাৎ একজন যুবক এসে আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায়। তাকে বাধা দিতে গেলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপরও সে হামলা করে। বিদ্যালয়ের দরজা-জানালাও ভাঙচুর করা হয়েছে। আমরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এবং এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

বিষয়:

লক্ষ্মীপুরঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগপ্রাথমিক বিদ্যালয়আহত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর হাইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নয়: শিক্ষা মন্ত্রণালয়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

সাভারে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও ৪০ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ

সাভারে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতি, টাকা ও ৪০ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের অভিযোগ

পরীক্ষার আগেই রিপোর্ট, ডায়াগনস্টিকমালিককে জরিমানা

পরীক্ষার আগেই রিপোর্ট, ডায়াগনস্টিকমালিককে জরিমানা

লক্ষ্মীপুরে স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মারধর: আহত ২০, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে স্কুলে ঢুকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে মারধর: আহত ২০, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

রাজধানীতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টাকালে ২৪৪ জন গ্রেপ্তার

রাজধানীতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিলের চেষ্টাকালে ২৪৪ জন গ্রেপ্তার