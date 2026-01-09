Ajker Patrika

চট্টগ্রামে ৩৫ সোনার বার ছিনতাই: চাকরিচ্যুত পুলিশ সদস্যসহ গ্রেপ্তার ৬

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আজ বিকালে চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত
আজ বিকালে চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ থানায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন করে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে হামজারবাগ এলাকায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৩৫টি (৩৫০ ভরি) সোনার বার ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশের চাকরিচ্যুত এক সদস্য, তাঁর স্ত্রীসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ৫ কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যের ছিনতাই করা ২৯টি (২৯০ ভরি) সোনার বার ও ছিনতাইকাজে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ও আজ শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালিসহ রাজধানী ঢাকার কাশিমপুর ও রায়েরবাজারে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে নগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ও পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ। আজ বেলা ৩টায় নগরের পাঁচলাইশ থানায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় পুলিশ।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পুলিশের চাকরিচ্যুত সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) সুমন চন্দ্র দাস (৪২), তাঁর স্ত্রী পান্না রানী দাস ওরফে দিপালী রানী দাস (৩৮), মাসুদ রানা ওরফে বাইক বাবু (৩০), রফিকুল ইসলাম ওরফে ইমন (২২), রবি কুমার দাস (৪০) ও বিবেক বনিক (৪২)। বিবেক বনিক হাজারী গলির স্বর্ণ ব্যবসায়ী।

এর আগে ৪ জানুয়ারি বিকেলে পাঁচলাইশ থানাধীন হামজারবাগ এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৩৫টি সোনার বার ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুটি মোটরসাইকেলে আসা চার দুর্বৃত্ত। ছিনতাইয়ের শিকার হওয়া যাত্রীরা মূলত হাজারী গলিতে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কর্মচারী হিসেবে ওই সোনার বারগুলো নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় পরদিন পাঁচলাইশ থানায় সুমন দেবনাথ নামের একজন কর্মচারী বাদী হয়ে মামলা করেন।

উপকমিশনার আমিরুল ইসলাম বলেন, ‘সংঘবদ্ধ চক্রটি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ বলে আমরা জানতে পারি। তারা অতীতেও এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে লিপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে সুমন নামে যাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তিনি আগে এএসআই হিসেবে খুলশী থানায় কর্মরত ছিলেন। তাঁকে গাজীপুর জেলার কাশিমপুর থানাধীন মাধবপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

উপকমিশনার বলেন, সুমনের স্বভাবগত অপরাধজনিত কারণে বাংলাদেশ পুলিশ বিধি মোতাবেক তাঁকে চাকরিচ্যুত করেছিল। চাকরিচ্যুতির পরও সুমন একের পর এক এ ধরনের অপরাধ করে যাচ্ছিলেন। এ ঘটনায় এএসআই সুমনের স্ত্রী পান্না রানী দাসকেও গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সাবেক পুলিশ সদস্যের এই স্ত্রী মূলত সোনার বারগুলো নিজের জিম্মায় রেখেছিলেন এবং ছিনতাই করা সোনার খবর গোপন রাখার চেষ্টা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে নগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামসোনাজেলার খবরছিনতাই
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

তামিমকে ‘ভারতীয় দালাল’ বলায় বিসিবি পরিচালককে ধুয়ে দিলেন তাসকিন-তাইজুলরা

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

চট্টগ্রামে কাবিনের দিন কনের বাড়িতে পৌঁছাল বরের মৃত্যুর খবর

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

যুক্তরাষ্ট্রে সড়কপথে জয়শঙ্করের ৪০০ মাইলের রুদ্ধশ্বাস যাত্রা, নেপথ্য কাহিনি

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে: মূল নকশার বাইরে চারটি র‍্যাম্প নির্মাণের ভাবনা

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে ৩৫ সোনার বার ছিনতাই: চাকরিচ্যুত পুলিশ সদস্যসহ গ্রেপ্তার ৬

চট্টগ্রামে ৩৫ সোনার বার ছিনতাই: চাকরিচ্যুত পুলিশ সদস্যসহ গ্রেপ্তার ৬

খুলনায় ভৈরব নদ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার

খুলনায় ভৈরব নদ থেকে অজ্ঞাতনামা যুবকের লাশ উদ্ধার

পটুয়াখালীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশে মিলল লাশ

পটুয়াখালীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশে মিলল লাশ

ওটির পাশেই রান্না-খাওয়া: তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি ফেনী হাসপাতালের

ওটির পাশেই রান্না-খাওয়া: তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি ফেনী হাসপাতালের