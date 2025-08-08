চট্টগ্রামে সেতু ধসের ঘটনায় ৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ বোস্তামী সড়কের স্টারশিপ এলাকায় শীতল ঝরনা খালের ওপর নির্মিত সড়ক কাম সেতু ধসের ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এই কমিটি গঠনের তথ্য জানানো হয়।
অফিস আদেশে বলা হয়, আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। এ ছাড়া ধসের সুনির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে এই কমিটি কাজ করবে।
কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে আছেন চসিকের প্রধান প্রকৌশলী। সদস্যসচিব হিসেবে রয়েছেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল) ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি।
এর আগে বৃহস্পতিবার ভোরে খালের ওপর নির্মিত নগরের অন্যতম ব্যস্ততম ওই সড়কে সেতুর এক পাশের অংশে ধসের ঘটনা ঘটে। এর আগে নগরীতে দুই দিন ধরে টানা বৃষ্টিপাত চলছিল। স্থানীয়রা জানান, সেতুটি অনেক পুরোনো এবং সম্প্রতি ভারী বৃষ্টির কারণে পানির চাপ বৃদ্ধির কারণে একটি অংশ দুই ভাগ হয়ে দেবে গেছে। এতে এই সড়ক দিয়ে চলাচল করা নগরবাসীর ভোগান্তি বেড়েছে। সেতুর অন্য পাশটাও এখন ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।
ঘটনার পর চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিফাতুল করিম চৌধুরী বলেন, শীতল ঝরনা খালের ওপরের সেতুটি ১৯৮০ সালের দিকে ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। সম্প্রতি খাল সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় পানির প্রবাহ বেড়ে যায়। এতে সেতুটির একাংশ ধসে পড়ে। সেতুটি পুনর্নির্মাণ ছাড়া মেরামতের আর কোনো সুযোগ নেই।
এদিকে সেতুর একটি অংশ দেবে যাওয়া বায়েজিদ বোস্তামী সড়ক কার্যত অচল হয়ে পড়ে। বর্তমানে সেতুর এক পাশ দিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। এতে সেখানে যানবাহনের চাপ বেড়ে যাওয়ায় থেমে থেমে যানজট তৈরি হচ্ছে।
এই সড়কটি শিল্প এলাকার শ্রমিকেরা যাতায়াতের পাশাপাশি হাটহাজারী, ফটিকছড়ি, রাউজানসহ উত্তর চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য অঞ্চলের রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ির সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমও এটি।
