চট্টগ্রামে আ.লীগ নেতা জাহাঙ্গীর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের বায়েজিদ থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে নগরের আতুরার ডিপো এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাঁচলাইশ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান।

ওসি বলেন, গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মামলায় এজাহারভুক্ত আসামি। তাঁকে আইনিপ্রক্রিয়া শেষে আদালতে পাঠানো হবে।

চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম সদরচট্টগ্রামজেলার খবরআওয়ামী লীগ
