চট্টগ্রামে স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় স্বামী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় হালিমা আক্তার মুন্নি (২১) নামের এক গৃহবধূকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় তাঁর স্বামী মো. মিজানুর রহমানকে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল সোমবার (১১ মে) রাতে নগরের চকবাজার থানা সংলগ্ন আধুনিক চক সুপার মার্কেটের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মিজানুর উপজেলার আবদুল নবী মেম্বারের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে র্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এআরএম. মোজাফফর হোসেন বলেন, ``মামলার পর থেকেই প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তারে নজরদারি চালানো হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চকবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।’
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আজ মঙ্গলবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে গত রোববার (১০ মে) সকালে উপজেলার বটতলী ইউনিয়নের পশ্চিম বরৈয়া এলাকায় শ্বশুর বাড়ির নিজ শয়নকক্ষ থেকে মুন্নির মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের ভাই বাদী হয়ে থানায় আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। সে মামলায় প্রধান আসামী করা হয় তাঁর স্বামীকে।
